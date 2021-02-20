州長紐森 面臨罷免嚴峻考驗

紐森（Gavin Newsom)從2019年1月選上加州 州長後，共和黨 就一直想要罷免他。在那年秋天一個園遊會上，有一華人攤位要我簽名支持罷免，我不理她，換來她的惡言相向。以後共和黨一共試了五次，但都沒成功。

共和黨在2003年罷免當時民主黨州長戴維斯（Gray Davis）成功。除了他施政不當外，挑戰的巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger)，是加州、全美甚至全世界家喻戶曉的大人物。所以戴維斯只有讓位，黯然下台。18年後，共和黨想再複製一次。但談何容易。

紐森在2020年初，對新冠疫情 採果斷措施，下令封城，並要求所有加州居民採取防護措施、戴口罩、保持安全距離、廣泛篩檢新冠病毒。所以支持度達到70%。然而他在11月6日參加一個在高級餐廳（the French Laundry)的生日餐會，全桌12人都沒戴口罩。不幸被狗仔捉到，馬上廣為流傳。紐森及時公開道歉，當時民調馬上掉了10%。可見州官觸法與庶民同罪。雖然人人有疏忽的時候。但身為州長卻大意不得。然而比起前總統川普，一直故意不戴口罩。相差何只萬里。

對紐森不滿的人，是對他3月封城、6月解禁，然後12月再封城，閙得全加州雞飛狗跳，尤其餐飲及旅遊界損失慘重。然而疫情的反覆，醫療資源瀕臨崩潰，這是必須的反應措施，否則加州居民的患病及死亡率會更高。

加州是美國西岸入口，尤其洛杉磯，就像紐約一樣成為重災區，是無法避免的。任何再好的領導人。都很難處理好這次世界疫情災難（pandemic)。何況前總統川普一直對民主黨控制的加州很感冒，總不給予必要的資源，巧婦難為無米之炊。幸好加州前幾年積存幾十億的盈餘，否則後果不堪設想。至於照顧無殼蝸牛及無證移民，本是民主黨黨綱，也基於人道主義。

這次罷免的五個發起人，一個是現任共和黨州議員，二個是過氣政客。至於捐款者則隱姓埋名。現在簽名者已達130萬。在3月17日前，要達到150萬門檻。州務卿在收到文件，確定所有簽名的人都是公民後，在60至80天內，必須舉行公投。在選票上，有二個選項。第一是同意罷免紐森與否，如果多數贊成罷免，那麼第二問題是要選誰來接任下任州長。共和黨不少政客已開始磨刀霍霍了。

紐森現在正竭盡心力來抗疫。隨著疫苗的開始逐步接種。疫情已漸漸獲得控制。這是很可喜的現象。然而日前，居然有一些反疫苗暴徒，闖進道奇球場接種疫苗的排隊車長龍，蓄意搗亂。所以主辦單位只得暫時關閉現場。事出突然應變不及。此後應會加派警力維護秩序。如果共和黨或罷紐組織，馬上出來否認，當會更得民心。結果偷雞不著反蝕米。這種破壞公共政策及秩序，不會得到人民贊同。

現在全加州都因新冠疫情閙得天翻地覆，卻有少數政客，假借政黨之名，遂行個人之利。放棄同舟共濟及利人利己的精神，其心可誅，相信廣大民眾應有主見，不會隨魔亂舞。