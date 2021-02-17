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對吸毒除罪化 莫慌莫急莫怕

穀冰子（加州）

﻿俄勒岡州選民以壓倒性選票，通過吸毒除罪化(decriminalization)，被指為革命性一步，將為美國各州引領風騷。以後將多談「解決健康」問題，而不再是「入人於罪」的過去。這消息可能會令部分老中抓狂，擔心小孩在學校染毒怎麼辦？中國亡於鴉片、美國亡國不遠、全州皆蠢民⋯。

其實，今日美國某些禁毒令就如當年的禁酒令；早年酒在美國亦視為毒品之一，與中國人常說的「酒是穿腸毒藥」不謀而合。若今晚主客杯觥交錯，醒復醉、醉還醒之際，相信不少人尚不知舉世自古就有多次禁酒令，遠至中國大禹禁酒傳說，近代則有1846-1917年美國三波禁酒令。

而1917年憲法第18修正案使禁酒令維持了13年，且被譽為「崇高的實驗」(Noble experiment)，目的是減少犯罪、解決社會及健康問題，但實驗結果卻顯示它是一次慘痛的失敗經驗。禁酒之初飲酒量的確減少，隨後卻增加甚至超過禁酒令前，犯罪變成更有組織，法院、監獄案件數量暴增到無法承受，外加公職人員貪腐湊上一腳。

禁酒令就是禁止製造、運輸、進出口、銷售和飲用酒類，但沒有一次不滋生大量地下賣酒活動。在1914年哈里森毒品法(Harrison Narcotic Act)頒布前，美國人對毒品的概念只知道會止痛、上癮，幾乎所有毒品並無聯邦法源管制，而是合法的；在越戰期間美軍還曾長期發放安非他命和大麻給士兵，用來提神。

其實美國在毒品(drug)和聯邦緝毒局(Drug Enforcement Administration, DEA)的用詞上，從來就沒有出現過毒字(poison)；中國人一般民眾對「毒品」似有相當程度的錯誤觀念，譬如「是藥三分毒」、有毒性的物質就對健康一定有害。

在此提一下有毒理之父尊稱的瑞士Paracelsus傳世名言“ The  dose makes the poison.”，就是只有毒的「劑量 (dose)」問題，而沒有「毒(poison）」的問題；也可說萬物皆有毒 (nothing is without poison)，各種有毒物其劑量要夠大才有毒性產生，毒牛、毒豬、甚至讓我們聞之色變的砒霜也是同樣道理。

當然酒和毒品在華人主觀意識上可能無法相提並論，如同你去了小孩大學宿舍裡看到滿屋的空酒瓶，可能不以為意或視而不見；而見到書桌上有幾包大麻或冰毒時，八成會怒不可遏，但多年來校園中最多的意外死亡事件卻是來自飲酒過量。

所以，一旦了解到「量」的關鍵時，是否禁酒、禁毒，客觀來講也是同道理的一回事了。

美國 毒品 中國

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