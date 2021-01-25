基隆和平島 西班牙城堡故事

1626至1642年，西班牙占領北台灣 ，進行殖民統治歷時16年。當年北台灣行政上，屬於西班牙菲律賓都督府轄管。

1626年為了突破荷蘭人對馬尼拉的貿易封鎖，出兵雞籠（基隆），逐步征服北台灣。西班牙人兵力不足，無力揮兵南下，趕走荷蘭人。 西班牙人占北台灣，主要理由要開採北投的硫磺礦。硫磺是當年遠征軍火炮及火槍，使用火藥中最重要成分。

16世紀初，在北台灣北部尚未充分開發，居民以原住民為主，農漁產及資源不夠豐富，西班牙殖民當局的收入不能維持駐軍費用，要靠馬尼拉補助經費。1640年左右，菲律賓馬尼拉地區經濟衰退，無力支持北台灣的維持費用，於是不得不縮減駐軍。荷蘭人趁機會揮軍北伐，打敗西班牙人，逼使他們撤離；結束在北台灣的殖民統治。

16年殖民統治，特別在淡水及基隆一帶地區，留下許多西班牙文化及血統遺蹟。貢寮地區的台地「三貂角」(Santiago），是西班牙語「聖地牙哥」。我認識淡水世家洪以南先生家的後代子孫，洪以南之妾「小乖」是西班牙人。這位洪先生，遺傳西班牙血統人士的「味精過敏症」，只要吃到一點味精即刻「翻倒」。基隆和平島是當年的兵站，有位和平島女士的臉上輪廓，有濃厚西班牙味道，如果測DNA，應可確認有西班牙血統。

福建泉州市一位市政官員說，該市市民作DNA查驗，有約30%有阿拉伯人血統。墨西哥人口統計資料，全國人口中有65%是西班牙混血後裔。在海外的男性殖民官員和士兵是閒不住的，必定處處留情，在當地留下自己後代。

1950年廖文毅出版「Formosa Speaks」（福爾摩沙開講）小冊子，四處散發，主要向聯合國 殖民地委員會申訴台灣400年歷史，早期漢人是羅漢腳（獨身漢）唐山過台灣，與原住民婦女通婚。16世紀荷蘭人占南台灣36年，西班牙占北台灣16年，日本人殖民統治台灣50年。台灣2300萬人口中至少有400萬人有日本血統。因此，台灣人不再是純漢族血統，應該是「新興民族」，有資格按聯合國二戰後，主張「民族自決」原則，獨立建國。這是一些台灣政治人物主張，台灣人不屬於「中華民族」的理論根源。

基隆市政府在基隆和平島上，參照西班牙國家檔案資料，復原一座西班牙式城堡，配合中研院在進行考古發掘。運用考古發現就地建立「博物館 」。這所博物館可以為廖文毅的「台灣人非中華民族理論」呈現實物證據。