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川普耍賴皮 竟天下無敵

湯惠仁（洛杉磯）

台灣話有句俗諺叫「一皮天下無難事」。北京話有句俗諺叫「混不吝」；上海話也有句俗諺叫「天不怕，地不怕，就怕老臉皮」。這些俗諺的意思是人的臉皮如果夠厚，不管別人怎麼看都不在乎，我照樣自說自話，臉不紅心不跳，這也是對川普總統的真實寫照。

自今年11月3日大選至今，已過去50多天，這位在任總統竟然不認輸，還一直聲稱自己贏了，是民主黨偷走了這次選舉，甚至在12月14日選舉人團投票結果出來後，拜登贏得306張選舉人票，而連任失敗的川普僅得到232張選舉人票，川普竟還不肯認輸。

據最近福斯新聞網(Fox News)民調顯示，超過六成民眾不相信所謂選舉被偷走了，而認定這次選舉已結束。而半數以上民眾認為，川普是美國最糟的總統。因此有人說，他是一個在游泳池裡游泳不穿泳褲裸泳的流氓，願賭又不服輸，堅決不承認自己輸了，也不承認拜登是合法當選的總統。

川普為什麼死不認輸，其中原因錯綜複雜，主要是他的一貫態度如此。他自稱是自己是一個大商賈，經常自吹在經營地產、辦學校賺大錢。但他卻有六次破產紀錄，川普大學造假已關閉，使大量債權人(Creditor)蒙受巨大損失。幾年來，他從不肯讓大眾知道他的稅務情況，多年以來一再推託是國稅局正進行審計，將稅表隱藏起來。

今年「紐約時報」報導，川普前幾年才繳750元所得稅，比我這個小老百姓差許多倍。我們做生意靠的就是務實加上誠信，而川普用的是背信、欺詐加上得寸進尺、貪得無厭。從他一本名為「交易的藝術」（The Art of the Deal）書中用的就是這些背信棄義的道道。

其二是輸不起、不能輸。川普深深知這場選舉的重要性，只能贏不能輸，輸了這次選舉會萬劫不復，無論是稅務醜聞、性交易醜聞、官場醜聞和債務等無數官司接踵而來，對他說是無可奈何花落去的一場大災難。

本人今年10月26日在貴報洛杉磯版「讀者論壇」寫了一篇評論，「川普總統是輸給了自己」文章，很多朋友在大選日後在微信或Line中對我說「你果然說中了」。我說，這不是我說中的，而是川普自己作來的。

川普作為一個美國總統，大選後的作為已使人們大失所望，真可說是只有你想不到，沒有他做不到的。選舉結束後總共有60件法律訴訟，統統遭到法院駁回，卻還是說「我贏了，民主黨偷走了選舉」。

川普最近運用總統特權特赦幾十個和他自己有利益關係人和親友，顯而易見的看到他所謂「美國優先」，其實就是他的個人優先和家族優先，根本是無法無天，視法律如無物。川普希望這些人和川粉們繼續出錢出力支持他，讓他維持明年1月20日卸任後的官司和債務。

時至今日，還有人等著川普明年1月初參眾議院的投票翻盤，作為每一位關心自己國家未來的民眾，今天我們可以用川普在他的實境秀中常用的一句名言「You are Fired」去回敬他！

川普 美國優先 拜登

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