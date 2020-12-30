庚子年終 給美中台的年度詞

年終歲暮，天寒夜長，疫情高漲，英倫封城。一年之內，全球死於新冠病毒的人已近180萬。世界年度詞非「新冠病毒」莫屬。回顧庚子年，除新冠疫情外，也許可以考慮為美國 、台灣、中國 大陸另外各選一個年度字詞。

美國年度詞：川普 。疫情至今，美國死於新冠人數已超過33萬。川普先是淡化疫情，沒有積極作為。其後山火、警暴、種族、移民、健保種種問題，日益嚴重。川普處理國政，推特假新聞，對內激化矛盾，造成紅藍州對立，一切以11月勝選為鵠的。對外甩鍋中國，轉移視聽。不但疫情，其他經貿、科技、國安、氣候，幾乎無所不怪中國。

川普政府官員納瓦羅、龐培歐之流，開口言必駡中國。如今大選結束，川普仍然拒絕認輸，兩黨對立，後患無窮。美國的疫情失控，唯有寄望疫苗。USA 幾乎成為DSA(Divided States of America)，川普厥功至偉。美國逾33萬人喪生新冠，川普責無旁貸。

台灣年度詞：萊豬。萊豬指用萊克多巴胺(Ractopamine，瘦肉精)作添加劑養的豬，長期食用對肝腎的害處無法預料，全球160個國家地區禁用萊克多巴胺飼養豬牛。

2012年，蔡英文強烈反對美國萊牛進口，稱之為毒牛。今年8月，蔡英文低調宣告因為時空不同，所以開放美國萊豬進口。一時間全民大譁，四個月來，萊豬高據台灣報紙頭版。立法院成為朝野攻防主戰場，但見「藍營共綠卒一決，豬腸與內臟齊飛」。

蔡政府污名「九二共識」，長期製造仇中反中氛圍。遵從美國實行台灣刺蝟化建議，進口武器高達50 億美元。如今大陸軍機繞台已成常態，台海內海化，將成定局。在此時空背景下，蔡英文無視食安，吞下當年「毒牛」之語，甘冒全民之大不韙，答應進口萊豬。

蔡英文為了不要做中國人，自斷後路，籌碼盡失，RCEP難入，南進路斷，除了緊抱美國，別無選擇。萊豬一詞凸顯蔡英文豬隊友執政團隊的無知短視，以及台灣人讓美國予取予求無可奈何的處境。

中國年度詞：嫦娥5號。16年前，六個國家先後宣布探月計畫。中國月球探測計畫分繞、落、回三步驟，預訂在2020年前，把月壤樣品採回地球。日本預定2025年在月球建立基地，讓機器人做月球的拓荒者。歐盟在2020年實現載人登月，同時完成月球基地建設。俄羅斯在2005年夏天首次試飛新式登月飛船。美國最遲2020年再度登月，建立多國太空站。印度決定2008年發射第一艘無人登月飛船。

光陰荏苒，2020年歲末，嫦娥五號攜帶兩公斤月壤歷經38萬公里太空征程歸來，準確降落在內蒙古四子王旗。同年，第三代軍民兩用北斗系統開通。同年，天問一號向火星發射成功。同年，奮鬥者號潛航馬里亞納海溝，坐底深達1萬909米海底。嫦娥5號代表中國探索太空、深海一步一腳印的成績。（作者為新澤西州羅格斯大學教授）