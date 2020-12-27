今日中國阿Q春風得意

魯迅是中共 奉為聖人一樣的作家，其實魯迅的思想並沒有多少馬列主義的影子，他與中共走在一起，不過是被國民黨逼得走投無路而已。如果他活到今日，更可能死無葬身之地。

在「五四」迄今的作家中，魯迅無疑最具有世界級大作家的潛質，但蓋棺論定，他的成就其實不多。要評家一位作家文學史的地位，不但需要由「質」方面考慮，也需要由「量」方面考量。魯迅的純文學作品不多，他的雜文無疑是中國 文學史最大的才華浪費。魯迅的雜文的確好比像刺向舊社會、舊制度的匕首，但究竟文學價值不高。

魯迅的代表作《阿Q正傳》本是一部長篇小說 ，卻寫成短篇小說。雖說是短篇，其實更像是一篇寓言式小品，正如張愛玲的《色．戒》也是寓言小品一樣。魯迅其實是藉一個小人物的生死反映舊社會中國人的愚昧無知、陋劣自大而已。

「Q」其實是暗指中國人腦後有條辮子，故事中還有一個小人物─小D，分明是譏笑中國人臉扁鼻扁。魯迅其實對自己的同胞開了一個小玩笑。但今日中共卻把阿Q曲解為一個被資產階級迫害而死的無產階級代表。這是絕對錯誤。

一個世紀就快過去了，但中國社會與中國人的本質似乎改變不大。昔日的阿Q無辜被舊社會槍斃而死；今日的Q子Q孫卻貴為新權貴的弄臣、座上客，春風得意，這的確是魯迅始料未及。