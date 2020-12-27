我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

今日中國阿Q春風得意

劉化橋／內華達州

魯迅是中共奉為聖人一樣的作家，其實魯迅的思想並沒有多少馬列主義的影子，他與中共走在一起，不過是被國民黨逼得走投無路而已。如果他活到今日，更可能死無葬身之地。

在「五四」迄今的作家中，魯迅無疑最具有世界級大作家的潛質，但蓋棺論定，他的成就其實不多。要評家一位作家文學史的地位，不但需要由「質」方面考慮，也需要由「量」方面考量。魯迅的純文學作品不多，他的雜文無疑是中國文學史最大的才華浪費。魯迅的雜文的確好比像刺向舊社會、舊制度的匕首，但究竟文學價值不高。

魯迅的代表作《阿Q正傳》本是一部長篇小說，卻寫成短篇小說。雖說是短篇，其實更像是一篇寓言式小品，正如張愛玲的《色．戒》也是寓言小品一樣。魯迅其實是藉一個小人物的生死反映舊社會中國人的愚昧無知、陋劣自大而已。

「Q」其實是暗指中國人腦後有條辮子，故事中還有一個小人物─小D，分明是譏笑中國人臉扁鼻扁。魯迅其實對自己的同胞開了一個小玩笑。但今日中共卻把阿Q曲解為一個被資產階級迫害而死的無產階級代表。這是絕對錯誤。

一個世紀就快過去了，但中國社會與中國人的本質似乎改變不大。昔日的阿Q無辜被舊社會槍斃而死；今日的Q子Q孫卻貴為新權貴的弄臣、座上客，春風得意，這的確是魯迅始料未及。

中國 中共 小說

上一則

台灣不平靜

下一則

喬州之戰左右拜登新政 可能締造新南方

延伸閱讀

「她是中國人、有新冠病毒」 亞裔女未戴口罩地鐵站遭毆

「她是中國人、有新冠病毒」 亞裔女未戴口罩地鐵站遭毆
孫楊禁賽事件出現轉機 因玉林狗肉節？

孫楊禁賽事件出現轉機 因玉林狗肉節？
12／24世界晚報：六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩亞裔乘客

12／24世界晚報：六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩亞裔乘客
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

熱門新聞

川普否決600元紓困 改發2000元可能嗎？

2020-12-24 02:00

中國強懟澳洲 搬石頭砸了自己的腳

2020-12-23 02:00

變種病毒傳染力高70% 災難預言成真？

2020-12-22 02:00

美國卡脖子 中國科技業今年偏逢連夜雨

2020-12-25 02:00

對中國強硬 拜登將接續川普對中政策

2020-12-20 02:00

美遭俄猛烈網攻 川普只在意翻轉大選

2020-12-21 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事