2021年全球經濟、金融與貨幣展望

2020年即將邁入尾聲。回顧這一年，新冠肺炎無疑是全球市場的最大黑天鵝，從年初到年尾的這場世紀疫情 ，帶給全球翻天覆地的影響，各國採取隔離與封鎖，阻斷所有人員與貨物流通，對人類的互動、生活、消費、經濟產生無比衝擊。

為了因應疫情帶來的衝擊，各國央行祭出量化寬鬆政策，大約有20兆美元流入市場，推升股市創下歷史新高，但龐大債務也帶來財政隱憂。2020年市場發展的最佳論點是所謂「K型復甦」，代表了金融市場及實體經濟的兩極化，也顯示貧富階級之間差距的擴大化。

2021年市場發展關鍵在疫苗是否能控制疫情，這不但是美國 準總統拜登的最大挑戰，也是未來四年執政落實，以及美國重回世界領導者的關鍵。同樣地，如果疫情2021年受到控制，全球經濟貿易和消費支出將呈現報復性的「雙軌復甦」，但要恢復至2019年疫情前水平，恐怕要等到2022年之後。

此外，由2020年疫情嚴重程度來看，2021年美國與西歐的出口復甦，恐將落後中國大陸、新興亞洲國家與東歐。

2021年在全球金融貨幣 政策方面，各國央行預期將持續維持寬鬆政策，並允許略高的通膨水準，預期美國聯準會(Fed)在2023年底前都不會升息，英國與歐洲貨幣也將持續寬鬆，因此美元將持續疲軟下滑。

值得一提的是，2021年很可能是「貨幣數位化關鍵年」，隨著中國人民幣數位化風潮的帶動，日韓計畫跟進實施數位貨幣試驗，除了歐盟央行也有此企圖之外，美國社群網路巨擘臉書(FaceBook)宣布明年1月推出Libra加密貨幣，是繼比特幣上周創下2.3萬歷史新高後，帶給全球貨幣數位化革命的另一枚震撼彈。

2020年在K型經濟發展下，讓所謂的「尖牙五股」（FAANG，包含臉書、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google）成為壟斷全球經濟的巨獸。從2021年開始，包括歐、美、印度甚至中國，將對科技巨擘進行反壟斷，例如歐盟準備研擬的數位法，美國司法部持續對Google、亞馬遜和臉書等進行反壟斷及反擴張調查及執法。還有眾所周知中國對螞蟻集團的斷然阻止上市，而OECD在2021年啟動的國際數位稅談判，可望為全球數位稅制統一奠下良好基礎。

最後，由上面分析可展望明年全球市場，如果疫苗能有效恢復經濟，則目前的弱勢者很有可能成為未來的強勢者，從而成就所謂「K型」反轉為「反K型」的預測。 （作者為台灣工研院前研究員）