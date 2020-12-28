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10萬人有100.5例! 加州單日人均新增病例 全美最高

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

歲杪

楊遙／聖彼渚

疫情仍未解，忽忽歲時深。

落葉隨風舞，斜陽逐浪沉。

新春雖在望，舊夢卻難尋。

聖誕喜將至，認真聽福音。

疫情

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大丈夫不可一日無權

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