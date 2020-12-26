萊豬進台灣 賠了夫人又折兵

報載，蔡政府殺雞用牛刀，向警方告發蘇偉碩醫生發表「莱克多巴胺Ractpamin」俗稱「瘦肉精」恐危害健康等言論，警方已於12月16日提訊蘇醫師。執政黨官員的法律行動敲山震虎，大肆宣傳，試圖扭轉百姓對瘦肉精的惡感，為將到來的美國 「萊豬」銷售鋪路。

在台灣 是不准許畜牧業使用「萊克多巴胺」的，但進口豬肉卻不受此限制。如果依政府所說，人吃少許瘦肉精無損健康，那麼為什麼台灣的豬牛不可以餵食或施打呢？含有「萊劑」的美國牛肉已經進口多年，銷售量逐年成長，也沒有受到民眾反對及媒體的關注。但是政府宣布準備進口「萊豬」時，卻好像是捅到了大馬蜂窩，導致全台民眾強烈反彈，卻是為何？

主要是蔡政府太注重台美關係，而怱視了豬肉對百姓的重要性。台灣人是世界上人均消費豬肉最多的群體，根據2017年統計數據表明，台灣人平均每年每人吃掉36.5公斤(約80磅)豬肉，而牛肉僅有5.88公斤。台灣2300萬人口，表示台灣年均豬肉消耗量約8500萬噸即14億4000萬磅豬肉，這還不包括內臓，2021年豬肉銷售總量上看20億磅也不是不可能。這可不是一個小數目，台灣將是美國豬肉的大市場，開放美豬進口也是台灣某些人的大商機。

台灣養豬産業始於日據時代，1950年後，農政機關、科研機構與養豬戶協同努力下，科學養豬成為農村最大的新經濟來源，台灣養豬業培育了許多新品種，1980年代美味可口的台灣豬肉，大量出口日本廣受歡迎，成為島內農民極為自豪的明星產業。之後，島內毛豬生產明顯增長，自給能力高達86.3%。本土養豬產業迄今仍然是台灣人動物蛋白質最重要的來源。

今年8月9日，美國衞生部長阿札爾訪台，是1979年以來訪台灣的最高層級內閣官員。阿先生是生產「莱克多巴胺」製藥廠的前老闆，瓜田李下，外交部卻表示阿部長的來訪與進口美「萊克多巴胺」豬牛無關。蔡政府於阿先生離台後，月底便宣布將於2021年1月開放「萊豬」進口。緊接著，教育部 即表示禁止「萊豬」進入校園，國防部也表示軍人不可食，上行而下不效，成了小英政府的施政大笑話。

小英是當年反對「萊牛」的打手，如今卻自毀承諾不惜犧牲台灣養豬產業，開放「莱豬」進口，小英政府交換到什麼鉅大的政治利益或承諾？我們無從得知。但可以確定的是，川普不幸敗選，2021年美國政府將由小英政府不看好的拜登當家執政。阿部長之行成功地為「萊豬」開拓了市場。而台灣養豬業者確定將受廉價「萊豬」侵蝕而萎縮，這可是賠了夫人又折兵的勾當。

豬肉是台灣民眾無法取代的主食，也是伴著成長的傳統小吃：肉圓、肉焿、肉粽、滷肉飯、肉羹、貢丸、肉卷、肉包、大腸包小腸、焢肉等等，族繁不及備載，不僅是台灣人美食的記憶與鄉情，也是屬於台灣人靈魂的一部分。如果民眾發現這些魂牽夢縈的美食，竟然全由含有瘦肉精的廉價進口豬肉炰製而成，相信他們會從傳統夜市淚奔而出。

孫中山先生說：「政就是眾人之事，治是管理，管理眾人之事就是政治。」蔡政府以「點亮台灣」為執政的方針，卻疏於愛民，口惠而實不至。民以食為天而王者以民為天，連民眾認為天大的事都疏於照顧，當然怨菑及其身。保護本土養殖業者，提供民眾安心喜愛的食材，遠離危害健康的憂慮。才應該是蔡政府「點亮台灣」第一要務。