2020年新冠病毒釀「美國大屠殺」 殘酷凶手是誰？

1937年日本軍閥在中國 南京製造舉世震驚的「南京大屠殺」，死亡人數至少30萬。2020年新冠病毒在美國 製造舉世震驚的「美國大屠殺」，死亡人數至今逾30萬。可悲的是，美國大屠殺的死亡人數如今還遠遠沒到盡頭。

新冠病毒完全是因中共 獨裁專政官僚體制縱容干預，導致一發不可收拾，使病毒流竄全世界，鋼鐵事實早已是板上釘釘，任何人都休想為中共硬拗甩鍋。

但美國這一世界超強全境疫情慘烈程度，更令舉世震驚莫名。如審視台灣防疫成功，再對比美國防疫失敗，事證極明確淺顯，亦即防疫成敗全只在「事在人為」四字而已。

美國防疫「離奇失敗」，完全在川普政府令人匪夷所思的荒謬無能。川普枉為美國總統，因為他面對疫情竟視若無睹、毫無作為，甚至還高調宣稱病毒會「自動消失」。

所謂「大愚者終身不靈」，川普防疫徹底失敗由他自己也染疫得到驗證。這種防疫「死當」的成績也想連任？但他至今仍不相信落選的事實，無可救藥之愚真可謂「大愚」，他再硬拗下去也就坐實了「終身不靈」。中國的成語真是深邃有學問。

此處的「中國」當然不是共產中國，而是文化中國。共產主義完全是洋人產物、舶來品，與歷史中國、文化中國絲毫無關，共產主義更與中華民族完全沒有任何血緣連結。

「美國大屠殺」目前依然持續的慘狀是「中共點火」及「川普觀火」造成人間煉獄。以世俗標準觀之，「美國大屠殺」的責任應由中共及川普各占一半。所謂星星之火，可以燎原，若無星火之初，何來燎原之勢？若無中共點火，何來川普觀火？以此觀之，中共豈非「美國大屠殺」100%元凶？

日本軍閥用看得到的飛機大砲及刀槍彈藥，在中國南京瘋狂殺人，中共政權卻用看不到的畸形體制及隱形病毒，在全球各地默默殺人。全世界善良人民哀鴻遍野、悲淒眾生求告無門，「中共病毒」席捲全球蔓延肆虐。