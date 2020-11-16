從易經十卦 看川普白登競選

楊泰鵬先生今年7月20日，在世報發表美國必須同人後才能再次大有的卦象，啟動了筆者用八周時間，在不同事件後進行問卦，共得十卦，乃根據卦辭，就卦論卦，以饗同好。

美國總統大選 ，川普 與白登 一舉一動牽動人心，上自各國政要，下至所有關心政局的庶民，有民調對大選預測，有命理大師就川普、白登的命盤進行紫微斗數、八字的分析預測。

本人看過兩人斗數流年大運，並無九五至尊的驚人之論，於是在選前八周，筆者對總統大選，用易經進行十卦追蹤分析。篇幅所限，力有不歹，不做學院派細步解析，僅就卦論卦，說文解字。

川普的卦象如下：

1、9月5日，問川普當選連任可能？得師卦，四爻動而得解卦。 斷語：川普有川粉在隱性支持，如果處理不好，引起反彈，會解除職務。

2、9月27日，問川普今年大選會勝出嗎？得蹇卦，三爻動而為比卦。斷語：難也。險在前，君子得反身修德，則比卦可以建萬國親諸侯。但那不是川普的特質。

3、10月5日，問川普得疫康復後能勝出嗎？得大過卦，三爻動而為困卦。斷語：難也。太過剛強，過於自負，難有輔也，一國之君有不可承受之重。但川普的執意而為，則為困，困者「有言不信」，證諸疫情期間，川普一再聲稱疫情不嚴重，但「尚口乃窮也」，很多選民不信。

4、10月18日，問川普大選後的選舉人團會不會勝出而取得大位？得夬卦，一爻動而為大過卦。斷語：難也。剛強決定 ，常清君側，過於偏激，難有輔也 ，大過也。

5、10月26日，問大選辯論後，川普能取得大位嗎？得蹇卦，三爻動而為比卦。 斷語：與第二卦同。

6、11月2日，問明天大選，如果川普敗選，會順利退位嗎？得隨卦，四爻動而為屯卦。斷語：難也。隨興，隨意而為，可能會有收穫，但會有凶險。 如果能夠把握「隨」的分寸，避開凶險，則退位後會有如春雷動而萬物發的新氣象。

7、11月4日，問開票選情膠著，搖擺州混沌，川普有機會勝出得大位嗎？得比卦，二爻動而為坎卦。斷語：難也。如果居心中正，不自失也，否則重重險阻無望也。

白登的卦象如下：

8、9月5日，問白登有機會選上總統大位嗎？得家人卦，二爻動而為小蓄卦。斷語：言有物，行有恒，惟密雲不雨，需要等待時機蓄勢。

9、10月26日，問大選辯論後，白登會贏得大選嗎？得蠱卦，四爻動而為鼎卦。斷語： 社會呈現各種問題，必須撥亂反正，可開創鼎新之局。

10、11月2日，問明天大選，白登有機會取大位嗎？得鼎卦，無動爻。斷語：君子以正位凝命，白登開創鼎新之局應可期待。

綜觀八周卜得的十易卦，對美國總統大選，僅就卦論卦，川普無法連任成功，似已在冥冥中成了定局，即便動爻會對問事的主題起指導作用，預測作用，然在野憂君，卦象具有參考價值，也對中華固有經典再次肯定，供同好指正。