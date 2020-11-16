天降疫情 把川普打回原形

白登 在勝選宣言中，引用聖經的天有定時，正如中國人的老話「時勢造英雄」，講究的是天時、地利、人和。

白登這次勝選創造了許多第一，迄今美國 史上最高齡的總統、最高票當選的總統、從最初參選總統開始到30年後才如願的總統、從政時間超過50年的總統、舉世僅有的在二戰結束前出生的總統、原本計畫告老還鄉卻又銜命出征的總統，但因緣際會的促成這些的，不就正是因為川普 的失敗嗎？川普的謊言失敗、不負責任失敗、人格的失敗。

四年前川普靠的是包裝的謊言，在輸對手300萬張選票下投機取巧的「偷」取到總統大位，然而卻變本加厲更加招搖撞騙，不但把美國人當儍瓜，還想把全世界的人都當儍瓜，推銷他的「川普優先」理念，企圖塑造「川普偉大」的假象，也顯然只有少數人買單。

不料天降疫情，把不信「邪」的川普打回原形，當然也拖累了整個美國的疫情，成為全世界最惡化的第一，而被他指責的中國，反而成了疫情控制的最佳典範。

四年前商人出身的川普，最重要的競選承諾就是要製造業回流，而我當時就斷言談何容易，因為任何企業的優先考量就是勞工成本和法令限制，儘管川普退出巴黎氣候協議，為掃除環保障礙鋪路，但工會掣肘仍然是企業家揮之不去的夢魘，深怕上了賊船就難以脫身。

既然川普歸罪於是中國「偷」走了工作而騙到了選票，可是四年後不但無法光明正大的把工作搬回來，而且每況愈下，再加上川普對接二連三的種族事件採取的偏頗立場，大湖區的鐵繡帶當然不可能再相信川普的花言巧語，繼續成為他的票倉。

四年來川普唯我獨尊，極盡羞辱貶譭所有不對盤者，尤其拒絕出席追悼頗受共和黨敬重的黨內大老馬侃葬禮，是導致亞歷桑納州被翻盤的主因，再加上川普赤裸裸的白人至上主義，除了一些極保守的基督教派和意識形態的中港台華人外，連稍具正義感的白人、共和黨內有遠見的大老，都紛紛倒戈與其劃清界線，當然最重要的還是美國絕大多數的各種媒體，都保持超然公正的立場，不玩負面選舉，以致川普的泥巴抹黑戰無法得逞。

最諷刺的是，美國大選期間，反而是由台灣民進黨政府操縱的各家綠媒紛紛上陣代打，為川普搖旗吶喊，對白登進行攻訐侮蔑，並捕風捉影大肆報導白登及其兒子未經證實的醜聞，戰況像極了台灣年初自己的總統大選，網軍綠媒使出渾身解數，只監督在野黨，不過問執政黨，只攻擊韓國瑜的人品，質疑他的房產，卻不檢驗蔡英文的學歷，懷疑她的財產來源。可惜巧婦難為無米之炊，美國人懂中文的實在太少，無法影響選情，撼動不了大局。

白登才宣布勝選，蔡英文就立刻換了一幅嘴臉發推特祝賀，這讓還在困獸猶鬥的川普情何以堪？民進黨政府難道不擔心川普四年後還會回來嗎？