白登若勝選 美中難重歸舊好

隨著美國 總統大選進入倒數計時，民主黨候選人白登 民調明顯領先。過去白登被視為「友中派」代表，部分市場投資人遂認為若白登勝出，當前緊張的美中關係可能轉趨緩和。但真的如此嗎？恐怕未必。

2001年時任參議院外交委員會主席的白登，主張當中國 在全球扮演角色的提升，必然會成為一個「負責任的利害關係人」(responsible stakeholder)，支持將中國納入世貿(WTO)。當時華府政治精英們普遍認為，中國無法挑戰二戰後美國與西方建立的國際秩序與價值觀。2011年，中國躍升為全球第二大經濟體後，白登在《紐約時報》發表題為"China's Rise Isn't Our Demise"(中國崛起不是我們的終結)文章，仍強調一個成功的中國可以使美國更加繁榮。

然而，當中國挑戰美國姿態愈見明顯，嚴格管控言論自由及激化民族主義情緒，難以向民主、自由的普世價值觀看齊，與美國期待的「負責任的利害關係人」角色漸行漸遠，華府政治精英連忙改變對中國軍事及經濟戰略，歐巴馬政府的「亞洲再平衡」政策、跨太平洋夥伴關係協定(TPP)，皆為此而來。

美中關係的轉變實有其連續性脈絡，並非川普總統一時暴衝所致，他只是將問題更具體化、檯面化，並採取非典型方式叫陣罷了。

近年美國反中意識高漲。隨著選戰白熱化，今年2月白登曾說：「習近平骨子裡沒有一點點民主素養。」8月民主黨公布的競選黨綱中，多達22次提到對中政策，與共和黨同聲高喊對中強硬，且明指川普政府對中政策有諸多失策及未竟之處。在首場電視辯論，川普與白登甚至互批對方對中國太軟弱，因而被認為是兩人難得的「華盛頓共識」。

有些專家指出，白登對中戰略或將給北京當局更大壓力，在人權議題上也將比川普更強硬。北京人民大學國際關係學院副教授成曉河即不諱言地說：「白登的強硬路線或許更有效。」

要言之，在華府政治精英及民意壓力下，即使登入主白宮，美中關係回不去了。就算白登反中做法相對溫和，仍不可避免會對中國採取比歐巴馬更強硬的態度。

所以美中衝突和矛盾仍是國際關係的主旋律，關稅壁壘或科技戰也不可能一夕消弭，但國際經貿關係在烏雲籠罩下，卻也將露出美中合作機會。如白登入主白宮，美中競合關係將較川普時代的直球對決更撲朔迷離。