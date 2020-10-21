美國應和中共貼身肉搏戰

距美國 大選不到兩周，共和黨與民主黨候選人都全力拉票。不管誰當選，美國目前制華政策基調不會改變，但方式可能調整。而中共 也在國內全力推進反美教育，最新事例是大張旗鼓紀念抗美援朝70年，習近平還參觀圖片展，這個信號很明顯：美國是中國 的敵人。

兩年多的美中對抗雖然重拳打擊中共，但實事求是檢視，和美國原本要起到的效果比有很大落差，原因除中國已是個大塊頭，不能輕易被打倒，也和川普政府運用的戰略戰術有關。

華盛頓的「原則現實主義」雖有意將中國人民和中共區隔，聲稱打擊的是中共和習政權，但由於美國制華政策建立在否定過去40年對華接觸取得的成就基礎上，並從地緣政治的角度圍堵中，在具體做法上一鍋粥打擊中共和中國，也就把多數民眾驅趕到中共一邊。

如何評估美國幾代政府實行的對華接觸政策成效，我認為它結出豐碩果實，不能輕易拋除。一位體制內學者曾對中國黨政幹部進行個人調查研究，表明美國和平演變在官員隊伍中已接近成功。該調查是在習上台初的2013-2014年進行，調查對象872人，包括鄉科級幹部377名，副縣和縣處級幹部60名，副廳和廳局級幹部271名，副部級幹部3名，結果顯示高達70%以上幹部認同西方民主選舉制度，認可借鑑西方選舉制度，實際就是可複製。他還告訴我，多數受訪官員支持退休制，贊同黨內民主，但普遍對黨內民主形式化不滿。這個調查研究和我的多年觀察大體吻合。

經過習上台七年對官僚隊伍整肅和對黨改造，加上美國對中共打擊及川普執政美國出現民主退化，中共官員對西方民主熱情可能下降，社會自由派和黨內改革力量被迫休眠，但在中共內部，信奉自由民主的官員可能依然占比最多。

鑑此，美國對華政策不應一股腦建立在打擊中國的基礎上，假如像潘斯在哈德遜演講聲稱只要中國回到鄧時代，美中還能友好，而非像龐培歐新鐵幕演說講的要改造(實則是推翻)中共，那麼華盛頓就應明確把激活中國社會和黨內被習打壓、處於休眠狀態的自由和改革力量，支持中國人民爭自由民主作為政策目標，而把地緣政治的制華放在次要位置。用我一位朋友的話說，不是和中國脫鉤，但和中共進行貼身肉搏戰。

為此，我提出12條建議供討論：1，應要求中共恢復國家主席任期制，建議其修改黨章，使總書記任期和國家主席、政府總理一致；2，應要求中共擴大基層民主選舉，作實村民直選並在此基礎上五年內推廣到鄉鎮和街道，同時支持和鼓勵黨內民主；

3，取消出版審查制度對敏感內容的審查，審查只能基於現有法律而非中共宣傳政策；4，用五年時間開放互聯網，第一步在深圳、海南自貿區以及各類國家經濟試驗區、高級賓館等先行；5，不得在民企、外企和合資企業以及社會組織中設立黨組織，已設立的一律取消；6，廢止在新疆、西藏等對少數民族實行思想同化和強迫勞動改造，但支持在尊重和保障人權的前提下打擊恐怖主義；

7，要求中共修改港區國安法寬泛的國家安全定義，兩年內制定香港過渡期立委和特首普選計畫並實施；8，支持和鼓勵台灣在對等尊嚴及自由民主的前提下，與中國就和平統一問題進行談判；9，作為鼓勵，全面取消美對中產品徵收的高關稅，但前提是必須滿足第5點的要求，否則在現有關稅的基礎上加倍；

10，全面恢復中美外交、人文、新聞、留學、非政府組織的現有交流，前提是中方對美對等開放，允許美新聞出版電視機搆在深圳、海南、各類國家經濟試驗區設立分支機搆或代表處，擴大美駐華記者人數，不得對美記者和新聞從業人員從事新聞採訪活動設限；

11，美兩黨組成跨黨派委員會，建立和中共的對話平台與機制，該平台主要就中國的人權和政治進行黨際對話；12，設立美中政府間協調與執行委員會，建立核查機制，由雙方副總統、國家副主席任聯席主席，下設政治、經濟、科技、人文、新聞組，對上面所有事項定期核查，若中國違反承諾，對中共相關部門和官員進行包括旅行限制和凍結資產在內的制裁。

這是我對美國下屆政府的期待，我們老是批評川普政府粗疏的對華政策，而拿不出一個替代政策。上述措施不激進，緩步但卻能實質性改變中共和中國，它體現的是與人為善價值，會得到中國人民和中共黨員的歡迎。

(作者為戰略分析智庫研究員）