買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

畫中有話╱莫大軍

莫大軍
畫中有話╱莫大軍

上一則

防中「由演轉戰」 台應居安思危

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／環台軍演然後呢？明州詐騙政府案、2026驗收年

2025-12-31 14:16
川普總統(左)於2019年7月17日在白宮會見宗教迫害倖存者時，聆聽來自奈及利亞的基督徒艾絲特．比特魯斯(Esther Bitrus)發言。比特魯斯當時倚靠在川普的座椅旁。(美聯社)

社論／平安夜 世界並不平靜

2025-12-27 15:41

川普政府取締庇護作假 衝擊華人

2025-12-31 01:00

布林肯警告：川普正轉向三極博弈

2026-01-02 01:00

2026「AI競賽」美中不同策略

2025-12-29 01:00

不斷縮小的套索 正義使命-2025軍演

2026-01-01 01:00

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

