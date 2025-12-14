我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

漫畫／進退兩難

季青
聽新聞
test
0:00 /0:00
進退兩難
進退兩難

漫畫／進退兩難　季青

上一則

台灣公教年改煞車 重啟對話政府責無旁貸

下一則

華納收購戰正酣 川普只在乎CNN

延伸閱讀

現代汽車聯名史努比 3款主題客製屏幕

現代汽車聯名史努比 3款主題客製屏幕
高市早苗引用「進擊的巨人」台詞 喊話外資投資日本

高市早苗引用「進擊的巨人」台詞 喊話外資投資日本
漫畫家麥人杰手繪「雙寶記」 獻給長大後的兒女

漫畫家麥人杰手繪「雙寶記」 獻給長大後的兒女
912萬拍出的超人漫畫首期 1939年在舊金山售出

912萬拍出的超人漫畫首期 1939年在舊金山售出

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／准Nvidia售中用意？報告示警中侵台 美恐大敗

2025-12-10 14:18

想超越美國 中國崛起已戛然而止？

2025-12-10 01:00

川普治下 美國愈強大或愈脆弱

2025-12-09 01:00

川普關稅案將裁定 引發退稅訴訟潮

2025-12-08 01:00

面對和議 烏克蘭的兩難

2025-12-11 01:00

美國禁不了TikTok 台灣逼民眾翻牆

2025-12-12 01:00

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌