我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多

畫中有話

莫大軍
聽新聞
test
0:00 /0:00
畫中有話
畫中有話

上一則

賴政府是處變不驚 還是故作鎮定

下一則

川普關稅任性 國會要負最大責任

熱門新聞

「一洲焦點」談川普關稅、威州佛州兩場選舉透露的風向。(世界新聞網)

一洲焦點／川普宣布關稅、馬斯克離職、2場選舉看未來

2025-04-02 15:15

習傳言不止 中共決策不透明之弊

2025-03-31 02:00

川普的金卡計畫 點出綠卡的問題

2025-03-30 02:00

中共侵台備戰 賴政府倚美有隱憂

2025-04-01 02:00

關稅戰可能帶衰經濟 更會自傷

2025-04-02 02:00

尹錫悅彈劾宣判 美中的南韓之爭正酣

2025-04-03 02:00

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅