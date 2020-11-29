邱鴻安／新聞抗戰四年 打了漂亮勝仗

「川普 時代」結束，這個時代可說是一個「假新聞」( fake news)的時代。但製造假新聞的，並不是媒體，而是川普自己、以及支持他的官員、共和黨人和右翼組織。本月3日選舉前夕，「華盛頓郵報」報導，川普四年來總共說謊超過2萬次。川普上台之初，華郵 已開始統計川普的謊言，例如川普上任滿半年時，統計已顯示，他說了4227次謊。

川普所散播的謊言，有大事有小事。例如大如選舉，他明明敗選，卻不肯認輸，還說是他贏了，只是白登和民主黨舞弊，「偷走了」他的勝利。這是顛倒黑白的陰謀論，只有川粉才會相信。又如疫症大流行，川普一開始就說，病毒和疫情是假新聞，是民主黨編造的騙局(a hoax)；大半年來，他一直說病毒不可怕，會自動消失，這是完全沒有科學根據和不符實情的謊言。

2017年1月20日，川普就職，當時白宮新聞主任史派瑟撒了一個大謊，說就職觀禮人數超過了華府婦女大遊行 ；事實是，婦女大遊行人數約150萬，就職觀禮最多是25萬至27萬；美聯社從高空拍到的現場照片顯示，婦女大遊行人群擠滿國家廣場，川普就職禮的觀眾只及大遊行的五分之一。

2020年11月14日，川粉在華府遊行，白宮新聞主任麥肯內尼發推文說，「超過100萬人」參加了遊行，但「紐約時報」、華郵和CNN都說，人數只有數千(thousands)，因此最多只能說是「數萬人」，與「超過100萬人」相差實在太遠。從上台之初到即將下台，這兩個謊言充分反映出，川普政府「以說謊開始，也以說謊結束」。

川普說謊還有更大的破壞性。因為他不但說謊，還攻擊媒體，指責媒體報導假新聞，明明是他自己散播假新聞和陰謀論，卻反而指責媒體，是惡意攻擊新聞自由的行為。川普2017年上台之初，就開始攻擊媒體，指責媒體是人民的敵人(enemy of the people)；那時首席策士巴農仍在白宮，巴農積極挑動左右兩派的文宣戰，川普沿用巴農攻擊自由派媒體的手法。

紐時報導，2018年川普在推文上用了130多次「假新聞」字眼攻擊媒體，2019年更達273次。(2020年還沒有公布數字)

川普就是這樣，明明是他散播假新聞，卻誣衊媒體，並藉此攻擊立場不同的媒體。川普曾嘲笑一名坐輪椅的紐時記者，又曾禁止一名華郵記者進白宮採訪。2019年，紐時發行人A.G.沙茲柏格面對面問川普，為什麼他要威脅記者？川普反而埋怨說，媒體對他作不實報導，很不公平。川普就是這樣，明明是自己散播不實消息，但不承認，卻反過來指責媒體。川普在政壇起家，靠的就是散播「歐巴馬不是在美國出生」的陰謀論，但他一直拒絕承認這是謊言。

川普四年可說是一個「假新聞的時代」，但也是一個「真相的時代」。因為媒體在川普的惡意攻擊下，奮起抗戰，足足作戰了四年。新聞的最高原則是真相，負責任的媒體在對抗假新聞的責任感驅動下，打了一場漂亮的仗。從美國新聞史看，過去四年的「真相時代」是一個光輝時代，比媒體在1970年代水門事件時期的表現更為出色。

四年來，紐時、華郵、NBC、ABC、CBS和CNN等，針對川普的財務和彈劾進行的調查(investigation)，對真相的釐清功不可沒；至於今年選舉和疫情，由於事情發展迅速，主要媒體對川普和右翼組織散播的假消息窮於應付，大體上未能擊破謊言。但疫情由4月到現在不斷飆升，已經徹底擊破了川普的謊言，而川普的選舉舞弊謊言，也因為敗選也徹底崩潰。

梅鐸控制的福斯新聞、「華爾街日報」和「紐約郵報」，對川營的選舉和疫情謊言，是重要推動者；但福斯新聞也有底線，它是11月7日最早宣布白登勝利的主要媒體之一，而且比其他媒體早了數天宣布白登贏亞利桑納州。至於華爾街日報拒絕刊登川營編造的「杭特白登事件」，也顯示新聞底線，對查無實據的消息不應刊登。華爾街日報不登的消息，紐約郵報卻接手刊出，這份報紙也因此淪為陰謀論的幫凶，從此自絕於「負責任媒體」的行列。