「台灣問題是大家的事」

即將離任的美國務卿布林肯 日前在接受「外交事務」雜誌採訪時稱，臺灣問題不僅是中國國內的事，也是大家的事，因為一旦臺灣發生了危機，整個世界就會受到影響。

布林肯所說的「大家」，當然指的是美國，是西方。他的意思是，臺灣問題雖是中國的內政，但也事關美國、事關西方乃至事關全球的利益，所以臺灣問題也是美國、是西方的內部事務。這就把話說開了，為美國和西方干預臺灣問題提供了理由和依據。

我曾講過，大陸宣稱臺灣是中國的核心利益，但是美國也會把臺灣看作自己的核心利益。道理很簡單，臺灣位於美國遏制中國的第一島鏈的樞紐地位，如若臺灣丟了，美國在第一島鏈的存在就岌岌可危，從這個角度，美國也輸不起丟失臺灣的後果，而非僅僅大陸輸不起。

當然，同為核心利益，兩者還是有層次的差異。美國若丟失臺灣，最多危及美國在全球尤其東亞地區的霸權。雖然美國如果從霸權寶座上被趕下來，會讓美國利益受到極大損害，但美國依然還會是世界強國，更不會有滅國風險，特別在美洲大陸，美國依然還是最強。

然而，大陸若丟了臺灣，就沒這麼幸運了。如果經過一場戰爭臺灣最後獨立，對大陸最好的結果，是一個虛弱的、在東亞可能是二流的國家；最壞的結果，則是政權垮臺，國將不國，甚至有可能被大卸幾塊，分裂成幾個國家。因此，北京把臺灣劃作核心利益還不夠，還要強調是核心利益中的核心，第一條不可逾越的紅線，以示臺灣對大陸的極端重要。這也就是大陸從不承諾不用武力來解決臺灣問題的原因。北京明白，一旦放棄使用武力，臺灣立馬就會宣布獨立。從目前兩岸關係看，和平不可能實現統一，但和平一定會導致獨立。

正因臺灣對美中核心利益有這種層次上的差異，假若不幸兩岸發生戰爭，美國一定會軍事介入。很多人認為川普 會將臺灣賣給大陸，特別是島內輿論擔憂這一點。如果出現這種情況，只有一種可能性，即中國的總體實力尤其軍事力量，超過美國，在評估無法戰勝中國後，趁著臺灣還有重要價值，把它賣個好價錢。然而，美弱中強的情形未來會不會出現，不知道，可至少在川普第二任期，是不可能發生的。

不過，確實存在美國不太可能為臺灣而同中國大打出手的狀況。如果台海爆發戰爭，美國出兵護台，由於對中國這是場生死之戰，大陸一定會動用全部力量奪取台島；可美國則未必會動用全部力量。假如美國也使用全力，戰爭一定會升級，就變成不是台海戰爭，而成為美中大戰，戰場也就不會局限在台島及其周邊，包括大陸沿海，而是會延伸到整個西太平洋甚至全球。有鑒於美中都是核子大國，戰爭若升級到這一步，不排除雙方使用核武器的可能。故而，美軍的介入或許是一個有限介入，不太可能在台海和中國進行全面開戰。

換言之，倘若大陸不得不用武力收復臺灣，為避免失敗而喪失政權，無論付出多大代價，都要拿下臺灣，但美國為臺灣支付的代價則是在它可承受的範圍。臺灣社會對此似乎沒有認識得很清楚，認為大陸不敢使用武力，即使動武最後也一定會失敗。可見，對臺灣最好的策略，就是避免觸及大陸動武。

由於臺灣自身體量太小，把安全外包給了美國，臺灣問題本質上就是美中問題。拜登 四年操作臺灣問題有一點是成功的，即將臺灣問題國際化，像布林肯說的，把它變成了「大家的事」。可這也就讓中國警覺，打掉了對美幻想。雖然北京口中還唱和平的調，認為只要大陸的力量繼續強大，和統最終是有可能的，但大陸民眾不看好和統選擇武統，並且認為晚打不如早打，這使北京感受到很大壓力。

芝加哥大學教授、國際關係進攻性現實主義的學者米爾斯海默最近在接受中國網媒訪談時再次重複他的一個觀點：中國是美國的同級競爭對手，對美國在東亞地區的主宰構成威脅，美國應努力遏制中國，防止中國主宰亞洲；而站在中國的角度，主宰東亞合情合理。他認為，這便是雙方衝突的根源。米氏此論典型代表了美國對美中對抗的看法。臺灣作為美國東亞戰略制華的關鍵一環，不可能被美國放棄，無論民主、共和兩黨誰在臺上，都會將臺灣的價值最大化。