中國會重蹈日本失落覆轍？

去年6月經濟學人指出，中國大陸會步上日本 失落的覆轍；一時附和者眾，仇中者更是幸災樂禍，紛紛高唱此調。

對於曾經在卅年間高速發展，並以其巨大經濟規模，一方面成為全球成長的動力火車頭，一方面則挾其巨量廉價勞力將極其低廉的加工品出口各國市場，抑低了全球物價水準，甚至導致其周邊國家，尤其是日本，發生通貨緊縮的中國大陸，竟然反轉直下，自身也陷入失落的覆轍，的確是震動全球的大事。

當大陸的加工出口業式微，迫使其經濟成長率一路滑落到保五、保四的地步，全球經濟成長的動力自亦同步走弱；30年來被壓抑至趨近於零的全球物價指數，也驚見令各國疲於奔命的通貨膨脹。若是中國大陸陷入失落困境，對全球的衝擊絕非日本可以比擬。

大陸經濟的確面臨籠罩日本陰影的重重危機。首惡就是突然被習近平 的三道紅線在2022年引爆的房市泡沫。這個被無能的前任領導者餵養急速膨脹的泡沫，不僅本身量體巨大，影響三分之一整體經濟；而且房地企業與地方政府狼狽為奸，藉圈賣農地炒作大肆圖利，早已形成無人敢輕犯的毒瘤。一旦引爆，後果不堪想像。習近平的魯莽舉動釀成大禍，拖累整體經濟又爆發地方財政危機，迄今無法獲得緩和。

另一重危機，少子化，又是前幾任昏庸領導者蓄養30年釀成的大禍。從鄧小平開始的一胎化政策，早已到了荒謬至極的地步，歷任後繼者皆視而不見，一任其造成難以回天的後果。習近平雖逐步開放二胎、三胎，但一方面緩不濟急，一方面經濟進步的大環境早已不利於生育，只能坐視後果日益嚴重。

還有一個尚不足稱為危機的問題，就是當各國為通膨所苦時，去年中國大陸竟連續數月物價下跌，一時又有大陸陷入通貨緊縮危機之說。但今年初物價指數已恢復正值，或將不再為負，則緊縮之說也會是曇花一現。

不過，還有一個危機，則與日本之失落類似。日本經濟在1970年代如日中天，甚至1979年傅高義著書高喊「日本第一」。而此繁榮終結於1985年紐約的廣場協議。長期飽受日本貿易順差之苦的美國，結合英、德、法共同逼迫日圓大幅升值，罪名是日本長年藉強力貶低幣值提高出口競爭力，並以強勢的保護主義封堵外國進口。日圓乃於一年之間升值一倍，且續升至三年之後，使日本賴為主引擎的出口頓時兵敗如山倒，日本國力也一蹶不振。

中國大陸超越日本成為全球第二，美國乃極力打壓；利用高關稅、禁止進口、限制科技產品出口等保護主義手段極力狙殺；並結合盟友抵制大陸出口及對大陸直接投資 。這些手段打擊其出口、投資、經濟成長甚鉅。

這重重危機與失落的日本的確十分近似，但仍有本質上的不同。首先，由於大環境大不相同，目前中國並不嚴重的通縮威脅，或許不久即煙消雲散。其次，美國的打壓手段並不如日本一樣直攻其七寸；中國正努力拓展國外市場、引進投資以及自力更生；或不能完全扭轉，但傷害未至致命的地步，假以時日，應能好轉。第三，房地產市場雖然持續惡化，以其專制力量全力以赴，一段時間之內應可緩解，不致成為長期危機。

只有一個危機難解，那就是少子化。不過不唯中國，台、韓、日及許多先進國家亦同受其苦，僅此何足與失落的日本類比？