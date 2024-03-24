新質是個框 什麼都往裡裝

終於有中國官媒警告，不要什麼事情都打著新質生產力的旗號，發展新質生產力不要一哄而上。出現這種情況其實一點都不意外，只要最高領導人發出一個號召，提出一個新想法，接下來下面的人一定會把相關和不相關的東西往裡裝。只是這次一哄而上比以往都快，程度更嚴重。習近平 在政治局集體學習提出新質生產力這個話題尚兩月不到，官媒就鋪天蓋地宣傳，學者起勁討論什麼是新質生產力，如何發展新質生產力，把個新質生產力捧到高得不能再高的地步，好似改寫了生產力理論一般。

最搞笑的是，這個原本限定在生產力或經濟領域的提法，經過官員和學者一鼓搗，變得好像無所不能，其外延無限延申，什麼新質經濟、新質戰力、新質民主，等等，都出籠了。人們譏諷說，接下來還會有一堆新質XX，以後大家見面是不是第一句要問，「今天你新質了嗎？」

始作俑者還是習近平。他在前不久結束的兩會解放軍 代表團發言時，提出新質戰力，解放軍要增強新質戰力。有了核心帶頭做榜樣推廣新質提法，各級官僚和御用學者們當然也就賣力去炮製各種新質XX。譬如，中國社科院政治學所所長日前在社交媒體上推出一篇《新質民主初論》的短文，提出了一個「新質民主」的概念，可他對「新質民主」的論述並沒有新內容，不過是當局早已炒爛了的那套論述。這套說法去騙騙對中國民主沒有實際了解的外人可以，要去忽悠中國人，根本不起作用。

可以把此種現象稱之為語言腐敗。習近平時代，中國的語言腐敗到了一個登峰造極的程度。習本人喜歡造一些新詞。不是說領導人不可以造新詞，有新提法，但一來新詞、新提法不要太多，二來不要泛化這些新詞、新提法的功能，誇大其意義。新詞、新提法、新概念多了，會淪為人們口中的笑柄，即便本來是好的詞，最後也會惹一身臊。

例如，新質生產力這個詞本身還是不錯的，比習提出的多數新詞都有衝擊力。從當局大張旗鼓地宣傳和造勢看，也有借這個新提法，將中國的產業升級技術轉型搞上去的用意，或者這本來就是習的目的。他對新質生產力有個解釋，大意是，由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，以全要素生產率大幅提升為核心標誌，特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。發展新質生產力的核心要素，是用科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新，催生新產業、新模式、新動能。

當局把它寫進政府工作報告，成為政府工作的首要任務，其意圖和目的，就是用它擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，加快實現高水準科技自立自強，打造中國能夠掌控的產業鏈和供應鏈 。換言之，當局這次推新質生產力，說白了，是用科技創新改造產業鏈和供應鏈，建立中國自己的不受制於美國和西方的產業和科技體系。

這當然也不是現在才想起這樣做的，過去幾年當局一直在做這個事——就此而言，新質生產力也不是什麼新事物，不過是換了一個說法，可一旦將它理論化，從生產力理論的高度來看待科技的自立自強，意義還是不同，表明當局意識到產業轉型升級和科技自立自強這個事情的嚴峻性和迫切性，因此要全黨上下、全國上下加強此種自覺性，加快科技和產業的布局，以迎接中美從現在開始的經濟和科技惡鬥。

但如今什麼事情都冠以新質，變成新質XX，就變味了。即使在經濟領域，這種變味的苗頭也已出現，因此官媒才會警告不能一哄而上，拿它做招牌。雖然當局要把新質生產力或者新質經濟建成，最後會不會爛尾，目前不清楚，可是，在人們對它的新生勁頭過去後，是否能夠做到科技創新，或者科技創新能否催生新的產業形態，實現高水準的科技自立自強，依然是個未知數。因為單有發展新質生產力的自覺性和熱情是不夠的，熱情和自覺雖對此有一定促進作用，但科技創新和產業轉型升級還依賴其他更為關鍵的因素，如保護人權、法治、對私有產權的尊重等。