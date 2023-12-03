習近平為什麼不開三中全會

按照慣例，三中全會應該在10月或者11月舉行。但是10月沒有舉行，11月依然沒有舉行，外界期待12月能否舉行，然而日前召開的中央政治局會議沒有公布三中全會的日期，看樣子今年不會舉行了。

外界所以對三中全會有所期待，跟當下的形勢有關。經濟不好，雖然今年以來當局真的是很拼經濟，出臺了許多政策去刺激經濟，但起色不大，後勁乏力，於是市場希望三中全會能夠就經濟改革和發展問題出臺政治決議，給人們以信心。

歷屆三中全會，主題基本圈定經濟，並且和改革有關。比如中共18屆三中全會，就作出了一個全面深化改革的決定。那時的局面和現在有某種相似，會前大家對未來都感覺迷茫，憂慮在習近平 的當政下，改革將死，對三中全會將做出一個什麼樣的經濟改革決議，沒有信心。但在決議公佈後，籠罩社會的悲觀情緒一掃而空，人們開始振奮起來，覺得改革第二春又回來了。

當然，18屆三中全會帶來的興奮沒有持續多久，隨著習的集權一步步加劇，三中全會全面深化改革的決定，所規劃和部署的改革後來未得到落實，也才釀成今天這種局面。但是人總是活在希望當中，一個幻覺破滅後，又生出另一個幻覺。最近幾年，很多人包括體制內的一些重量級學者，希望當局能夠重啟改革拯救經濟。這種聲音在今年尤其多了起來。對經濟界的呼聲，當局似乎表現出某種呼應的姿態，這增加了市場對今次三中全會的想像，希望能像18屆三中全會一樣，再推出一份經濟改革決定。能不能做好是下一步的事，起碼要有這麼個東西出來，提振士氣。

但是市場這個願望在今年實現不了。人們又開始猜習近平為什麼不舉行三中全會了，感覺在習時代，會議的舉行沒有規律可言，想不想開，什麼時候開，全看習的心情，隨心所欲，政治生活非常不正常。

習不開三中全會，確實讓人有點不好理解。雖然他並沒有違反黨章。黨章規定，每年至少要召開一次中央全會，換言之，可以開一次，也可以開兩次（理論上可以開兩次以上，但除非有非常特殊的情況，否則，最多是兩次），但不能一次都不開。今年2月，當局召開了二中全會，從這個角度說，習可以不開三中全會，也許他正是以此為由。然而，單憑這一點不舉行三中全會有些牽強。

一般來講，每屆黨代會要開六或七次中央全會，一、二中全會討論的是黨和國家的人事問題，最後一次中央全會討論的是下次黨代會的時間和事項。中間幾次全會討論當年或者一段時期比較突出的路線和政策問題。所以，儘管2月舉行了二中全會，鑒於中國當下的情況，理應舉行三中全會，給市場一顆定心丸。

習不這樣做，一個因素可能是忙，擠不出時間開。雖然中央全會一般是3天，但前前後後還要花時間，而對習來說，他的時間分配是按秒來計算的，要擠出3天也不容易。10月有第3次「一帶一路 」國際合作高峰論壇，這是中國今年最重要的主場外交，150多國代表和20多國領導人出席，準備這次會議要佔用習的很多時間，難抽出時間召開三中全會。11月訪美，舉行拜習會 ，出席APEC峰會，前後又要佔用一個禮拜，也難排開全會日期。這兩場外交對習的重要性要超過中央全會，所以為了它們，全會就得讓路。12月又有一系列的年終會議要舉行，如中央經濟工作會議等，更沒時間開三中全會了。

習不開三中全會的另一因素，也可能是還沒想好會議主題，或者是習代表政治局做的報告寫得不是讓他滿意。儘管外界期待三中全會能夠就經濟改革再做一個決定，但習或許不這麼考慮，他會認為，今年出臺的經濟政策和扶持措施——無論對民企還是外資——已經夠多的了，該鬆綁的都已鬆綁，力度是10年來最大，即便三中全會作出經濟改革決定，也不過只是在政治上重申改革而已，實際的政策和措施不會超出已經出臺的。這樣一來，反而會因力度沒有突破而讓市場失望。到底應該聚焦什麼議題，尚未想好。

今年不開三中全會，就只能明年開，然而，明年什麼時候開也成為一個問題。如果拖到明年10月或11月開，時間實在有點長，會議的主題就得換，不一定是經濟。這說明，雖然習沒破壞黨章，可打亂會議常規，會生出新的麻煩。