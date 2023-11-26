如何因應中國觸頂的變局

近年來中國觸頂（China peak）問題，引起廣泛討論。支持此論點認為大陸經濟成長已達巔峰，接下來會開始走下坡。可能走向過去日本經濟長期低迷的情況，也不排除會陷入「中度所得陷阱」，無法更上層樓。

當然觸頂的中國大陸整體經濟規模，也不會超過美國。中國可能因此鋌而走險，台海危機升高，甚至可能兵戎相見，此論述也引發不少爭議。

為了對抗新冠病毒，中國大陸採取幾乎與世隔絕的「清零政策」，但也付出經濟成長遲緩的代價。去年經濟成長率為3%，為近40年首次低於全球平均成長率。今年經濟成長率雖可達5%，但內部問題重重，前景不容樂觀。

國內消費不足、投資 意願低落，地方財政惡化和房市委靡不振，為大陸經濟成長最大阻力。但是中國大陸真正挑戰是結構性問題。習近平開啟大陸重大政經變化。政治上改變大陸領導人選拔及任期方式，在經濟上則加強對私有企業的管控。此種「政左經不右」中國現代化的模式，與西方國家發展模式大不同。在「國進民退」下，不但降低企業投資意願，更削弱創新能力，不利於長期成長。

中國大陸在權力中心更加鞏固下，要展現其體制的優越性，必須在美國圍堵下，證明仍可實現高成長。

無論中國大陸是否觸頂，但其內部環境變化及政策轉軌，才是台灣關注的重點。

過去中國大陸成功扮演「世界工廠 」角色，以加工貿易方式，一躍成為全球出口最大國。但在長期一胎化下，人口紅利早已消失，勞動人口持續下滑；甚至在2022年起人口開始減少。再加上美國強力制裁，供應鏈 由中國大陸移出，對大陸更加不利。

在中國大陸失去世界工廠角色，加工貿易式微下，對於過去以此為主要營運模式的台灣企業，必須迅速調整因應。特別是當「台─中─美」三角貿易關係弱化下，台灣如何維持出口動能，並繼續深耕中國市場；避免再次發生今年因對中國出口大幅衰退，而衝擊到台灣經濟。

為了在美國制裁下突圍，大陸重視實體經濟，全力發展製造業，強調自主供應鏈，與台灣形成高度競爭關係。台灣必須鞏固產業利基，避免被超車。

為了與美國抗衡，中國也積極參與國際社會，因而壓縮到台灣的國際空間；兩岸目前在申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），已經針鋒相對。未來兩岸在國際場域的交手將會更加頻繁，對台灣壓力也因而增加。

中國大陸也開始調整對台經貿政策，要求台灣取消針對中國的經貿限制措施，並不惜以停止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）為反制。在大陸不再「讓利」下，兩岸經貿關係也發生質變，台灣應如何面對，也考驗未來政府的應變能力。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）