拜習會是競爭中場休息的一次禮貌握手

拜習會表面上營造了雙方之間的和緩氛圍，但對照新華社發布的會談新聞稿和白宮 發布的通稿，雙方在根本問題上，基本是雞同鴨講，南轅北轍，不在同一個頻道。

根據新華社的通稿，兩人確實像事前中方聲稱的那樣，就事關中美關係的戰略性、全域性、方向性問題交換了意見。但中方通稿只有習近平 的話，未轉述拜登 的話，美方的通稿也只有拜登的話，沒有習近平的話。這就表明雙方通稿只強調對自己有利的。這或許是外交的慣例，然而，去年兩人的峇里島會晤，中方通稿中有拜登的「四不一無意」承諾，從中方對會談的新聞報導看，這次拜登也講了類似的話，但新華社通稿沒有像去年那樣轉述，只是習近平重複拜登去年的承諾，不知何故。美方通稿拜登的講話涉及相關內容，然而表述是中方不愛聽的。

習近平更多是對中美關係表達原則性看法，務虛的成分比較多，不像拜登，更多是針對具體情況表達看法。習提出了重置中美關係的五根支柱：共同樹立正確認知，共同有效管控分歧，共同推進互利合作，共同承擔大國責任，共同促進人文交流。但大概除了第二點拜登會同意外，其餘四點都不會同意，或者做出另外的解讀。這種務虛和務實的不同，一是顯示了雙方領導人外交風格的不同，中國領導人喜歡討論抽象和原則性的問題，在外界看來就顯得空，這算是中國領導人的一個通病，而美國領導人喜歡從具體問題入手，談兩國交往的原則和規則。

二是也表示中美的地位和實力還是有差距的，美方可以對中方提很多具體要求，中方也對美方提要求，但多是原則性的。習近平的講話軟中不失硬，諸如中國沒有超越或者取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算；中國始終致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係，同時中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線；臺灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題，美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝臺灣，支持中國和平統一，中國終將統一，也必然統一；雙方要瞭解彼此的原則底線，不折騰、不挑事、不越界，多溝通、多對話、多商量，冷靜處理分歧和意外；美方在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的舉措，嚴重損害中方正當利益，打壓中國科技就是遏制中國高品質發展，剝奪中國人民的發展權利，等等，都體現了這點。

習在美國友好團體歡迎宴會上的演講，則大打溫情牌、人民牌，但對中美關係，也是軟中有硬，如強調相互尊重也是中美兩國相處的起碼準則，和平共處更是中美兩個大國必須守住的底線，合作共贏也是中美關係應該有的底色；中國從不賭美國輸，從不干涉美國內政，美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政。順便說一下，習的這個演講其實比拜習會談更值得關注，可以把它看作是習關於中國治理、中美關係和全球治理的政治主張。

拜登在這次會談中有具體收穫，如成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作；在恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。芬太尼和軍事對話是此次美方最關心的兩個議題，拜登拿到了他要得到的，所以在會議結束後發推特說，這次會談有重要進展。

習近平似乎除了一些原則表述，沒有什麼具體收穫，但也不是空手而回。最大的收穫是在戰略上暫時穩定了兩國關係，可能會增加美國商界對中國的信心，也會帶來美國盟友和中國改善關係的附加效應，為中國發展爭得有利的國際空間。另外，雙方同意明年早些時候進一步大幅增加航班；擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流等等，也顯然更有利於中方。

總之，習近平對兩國關係的表態比中方最近營造的軟調子，顯得要強硬，白宮的通稿也基本以強硬為主，兩人的會談確實像拜登說的夠直率，但也表明此輪和緩的基礎很不牢固，只是雙方競爭中場休息的一次禮貌握手，談不上關係的改善，僅是一次「技術性的停歇」，因為雙方不可能長期停留在一個極端惡化的狀態，暫時都需要休息和調整，僅此而已。

中美關係走到今天這個地步，原因很多，可受制於雙方之間的結構性矛盾，恐怕未來很長時間都處於一種美方定義的競爭狀態。儘管中方多次聲明（包括這次）無意挑戰美國在世界的地位，但無法改變美國態度。只要美國的戰略重點不變，中國不服輸不認慫，兩國對抗就難停止。然而，從川普後期起，中美一直處於高度緊張狀態，兩國關係不可能長期停留在這種極端惡化狀態，需要階段性緩緩，目前就是如此。