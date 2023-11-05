李克強被「謀害」？ 陰謀論難成立

今年3月才退下來的前總理李克強 猝死，在中國引發了廣泛的陰謀論解讀，我的朋友中有很多人相信他是死於當局的陰謀加害，即使不認同這種看法的人，也覺得他死得有點蹊蹺。在中共不透明的體制下，對一個素有清望，而且身體看起來不錯的前領導人的突然去世，生出某種陰謀論的聯想，非常正常。

認為李克強死於當局謀害的人，提出的解釋是，習近平有動機指使或授意手下人把李幹掉。理由是，二十大 後，習內外交困，權力地位受損，怕黨內有人造反，發動政變，趕他下臺，而李克強是他們的後臺，即便李不參與政變，他們的目標也是要以李代之。李若死去，黨內謀反者沒有主心骨，對習的威脅也就消除大半。

不過，在我看來，這種動機說，恐怕連提出者本人都未必相信，黨內真有力量能推翻習。二十大前中國民間尤其海外盛行各種政變論，一度流行「習下李上」，但二十大團派全被趕下，這一幕讓許多人大跌眼鏡，認識到黨內沒有力量挑戰習。

當然，新的現實也使一些人重燃起除掉習的希望。中國經濟的持續衰退，人們對當局不滿的強化，讓他們認為，黨內會積聚新的反對力量，習的權力和地位已被削弱，只要時機恰當，還是能將習推翻的。可問題在於，黨內的反對力量在哪兒，是退下的李克強嗎？把這個問題落實到現實層面，就會發現，要推翻習不是說說那麼容易，這是我為什麼講他們可能也未必真信黨內有可挑戰習的勢力。

對習來說，不管他的權力多麼穩固，都會隨時覺得不安，隨時有反對他的人，這是獨裁者特有的「絕對安全困境」，他也許會懷疑李克強背後搞什麼小動作，但由此推導他會對李動殺心，就非常勉強。原因很簡單，他能夠在二十大輕鬆將團派全部趕出權力核心，表明李要麼根本沒有力量和他對抗，要麼李根本不想和他對抗。

假如是後者，李有沒有可能改變想法？當然有。可是一個在臺上都奈何不了習的人，下臺後，在對退休 官員嚴密的監視下，又如何去串聯一幫人，以致讓習認為必須要從肉體上把李清除。李既然不可能做到，甚至都不會有這樣的動作，習難道蠢到要對他動殺心？除非習害了被謀殺妄想症。

因為這裡的問題還在於，李畢竟是前國家二號人物，不是一般的退休高官，如果習決定要把李除掉，他不會不料到人們會懷疑這是他指派人幹的。現在的情況不就是如此麼？假如只是人們的懷疑和憤怒也就罷了，設若這次李之死引發中國大規模的街頭抗議，出現另一起六四事件，對習肯定得不償失。因此，即便習有害李之心，想到這個後果也得掂量掂量。

另一方面，習把李除掉，即使沒有引起社會的極大反彈，他真的以為這對反對他的人能起到震懾效果？黨內或社會的反對者只會對習更痛恨，更想推翻他，換言之，謀害一個李克強，反對者並不會因為害怕而群龍無首，不敢聯手倒習，他們還可以推出王岐山、汪洋或曾慶紅等做頭，習都殺得過來麼？

當人們持這種陰謀論時還需注意，是黨內反習容易，還是習謀殺李容易？顯然是後者。故習果真要除掉李，除非他先覺察到了李有對他不利的動作，而不僅僅憑心裡對李的猜忌，憑一種動機就把李謀害。這樣做實在不明智，惹一身騷。

我不太接受李死於習的加害的說法。但習沒有殺李的動機，不表明他對李之死不負有責任。習至少要負間接責任。如果不是習把團派一鍋端，李現在還在臺上，他就不會到上海來休假，不會去游泳，也就不會有心臟病突發。有人可能會說，李這次不游泳，下次在中南海也會游，怎麼保證他不突發心臟病？確實沒法保證。可這依然不是習可以免責的理由。因為假如李在臺上，對他的保健護衛肯定比退休後要強，出意外的可能性要小。

事情的嚴重性還在於，習若在治國理政上不一意孤行，聽聽李等同僚的正確意見，即便他在二十大退下去了，心情也不會太憋屈。人在心情不痛快的時候容易誘發各種疾病，人們不知道李在游泳時情緒如何，但平日對黨國的憂心肯定對身體和情緒是有損害的。

當然，各種陰謀論的廣泛傳播也不是壞事，它反映了一種民意，對習是一種壓力。當局若不從民眾對李的悼念中看到警訊，進行某種程度的改弦更張，平復人民的不滿，這次沒有從悼念走向街頭運動，下次或許就不一定了。