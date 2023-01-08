德拉瓦商業法庭 大公司情有獨鍾

美國德拉瓦州 是全美第二小州，卻被譽「全球公司的首都」。紐約證券交易所上市公司半數以上、及財富五百強逾六成公司，都在德拉瓦州註冊成立，數量超過100萬家，已超過該州居民數。而這些公司的稅收和相關收入，占全州預算 財源40%。

這麼多公司選擇在德拉瓦州註冊，關鍵吸引力來自優異的公司法體制，包括行政程序便利，立法政策與時俱進，州務卿主管機關具備公司的治理思維與運作方式，法院效能及專業度高，又有豐富的判例法體系。

說到法院效能，德拉瓦州最著名的莫過於「衡平法院」（Court of Chancery），平均每年處理800至1000起與公司法相關的民商事訴訟，高效率和專業力全球聞名。

在德拉瓦州，法院處理商事爭議系統分為衡平法院與高等法院。衡平法院早在1792年就建立，由法官審判，無陪審團，獨特的管轄權讓衡平法院可在金錢賠償外，創造特殊補救措施，公平糾正違反職責行為。但另方面也尊重公司經營者商業判斷，累積許多讓各界信服的判決。

而高等法院受理商業糾紛，是在法律上有規範，並以金錢損害賠償來處理救濟。2010年更設立「複雜商業訴訟法庭」，處理複雜索賠法律爭議。「複雜商業訴訟法庭」採用不少創新方式，法官在商事法專業下，導入早期案件管理制度（含電子證據開示），審判日期明確，當事人可自選法官或陪審團審判程序。

衡平法院和高等法院在商業糾紛裁決的高效能和優良品質，吸引信任司法體系公司與訴訟當事人，為他們解決複雜的商業問題。州內公司法律師協會和立法機構也能與法院建立互信關係，相互支持。

專業商業法庭設置和發展，在台灣也是產官學熱議話題，如未能及時妥善處理重大商業紛爭，不僅影響公司股東和債權人權益，更可能波及投資市場和整體經商環境，降低經濟競爭力。纏訟多年SOGO經營權紛爭就是一例。

目前，商業事件審理法立法通過，並於2021年7月啟動商業法庭。然成立初期，因台灣訴訟習慣（例如不少爭訟方都對「以刑逼民」，先提刑事逼向民事的手法深信不疑），商業法院訴訟標的金額門檻又高達台幣一億（325.8萬美元）以上等等，以至案件量太少。

但法界咸信商業事件審理法的制度頗具前瞻性，例如運用科技審判、採行當事人審查制度和專家證人，對未來公司經營權的秩序，及公平反應多數股東意願都將扮演關鍵角色，仍值期待。

參酌德拉瓦州法庭經驗，想發展高效又專業的商業法院並非一蹴可幾，需要時間與案件以累積卓越的實務判決與見解，公司和律師專業社群 也要支持並相信可建構出透明不受政治影響的司法環境，才能發展兼具效率、公平、又符合國際司法趨勢的商業法庭，從此以法制的力量支持商業環境往前走，逐步提升國際競爭力。（作者為中國文化大學永續創新學院院長）