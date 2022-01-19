蔡政府官員 聰明反被聰明誤

美國拜登總統邀請100多個國家開「民主高峰視訊會議 」，「這個國家」也受邀請，以台灣名義參加。當局多年來呼籲應擺脫對岸打壓，走向國際。民主高峰會即時轉播到全球各大小都市，這是台灣向世界宣傳的絕好機會，現場的表現如何？

據路透報導，台灣代表在「民主高峰會」視訊會議呈現一幅地圖，講了約一分鐘話，螢幕上畫面就消失了，但聲音還聽得到，持續講了數分鐘。其間在漆黑的屏幕上出現如下字幕：「任何人在討論會上表達的意見，純屬他個人看法，不代表美國政府的觀點。」

那是一幅亞洲地圖，上面有鮮明綠色的台灣，代表該地的人權最開放；中國大陸、北韓、越南等地區為紅色，表示該處的人權被壓抑與封閉；其他國家塗上各種顏色，象徵他們的人權受到不同程度的阻礙、限制等等。簡言之，那些地區的人權，都比不上咱台灣啦！

美國國務院解釋：螢幕上出現的混亂是一場無心之過。「這個國家」的當局說：臨時發生了技術問題。究竟是怎麼一回事？

據說撤去地圖影像只留聲音的決定來自白宮 ，因為在事前的「彩排」過程中，沒有見過這幅彩色奪目的地圖。綠色的台灣，紅色的中國大陸，意在彰顯台灣獨立？與美國現行的一中政策 不一致，避免更多不必要的中美關係紛爭，白宮下令將畫面黑掉！

數十年難遇的機緣，與世間百餘國家的代表平起平坐，向全球宣傳台灣，這樣的機會不知道還有沒有？然而短短數分鐘的視訊發言，給觀眾留下的印象是：一分鐘的地圖影像、然後螢幕漆黑，字幕申明您聽到的不代表美國政府觀點，發言內容是指別國(包括日本、韓國等)人權狀況比台灣差。以貶低他人來提升自己，如同以裹腳布當圍巾，臭倒了一圈人。知心朋友勸：您還是別出來見人，窩在家裡較合適。

不接受批評的人說：講風涼話容易，換你來做做看！且慢，連外國遊客都知道：「台灣最美的風景是那裡的人民。」宣傳台灣不請純樸善良可愛的老百姓上鏡頭，卻拿一幅地圖和官員的臉來充數，何其草率！

「親美反中」是當局行之有年的政策，姑且不論反中，親美部分做得怎樣了呢？山姆叔叔是江湖老大，「這個國家」的執政當局力圖表現當個好小弟：不還價花大筆銀子買大哥批准的武器、敞開門進口萊豬肉、一聲令下台積電的商業機密匆忙交給山姆叔…，小弟的表現夠可以了吧！

在江湖上行走過的人都懂，小弟萬不可在大哥眼前「耍聰明」。相反，小弟須善體老大的意圖，慢半拍，顯得比大哥笨一點；至少事先應妥善溝通，瞭解在這齣戲裡面該扮演什麼樣的角色。

彩排時沒見過的彩色地圖，突然跳在螢幕上，不落痕跡的彰顯出它隱藏的含意；夠聰明！但是大哥的現行美中關係分寸是什麼？沒有準確的掌握，小弟就自說自話折騰起來，觸碰到大哥一中政策敏感紅線，消失畫面算相當客氣了。

聽說執政當局有智商極高的閣員，但智商仍屬於聰明的範疇，聰明過度往往會導致聰明反被聰明誤！（作者為電影導演，轉載自聯合報）