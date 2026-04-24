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合併只是幌子 聯航要的是收購廉航

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剛剛的復活節假期，對搭機的美國民眾，簡直是場噩夢，不僅時有惡劣天氣，導致班機延誤，甚至取消，航空公司超賣情況普遍，乘客可能被迫自願或被迫下機，對行程造成極大影響。原本消費者還指望經由航空公司之間的競爭，能夠提供乘客更好的服務，想不到現在美國規模前三大的兩家航空公司，竟傳出要合併，未來的服務恐怕才是真正的噩夢。

根據媒體報導，在2月25日白宮召開的一場會議中，聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）向川普總統提出與美國航空合併的想法。柯比認為，合併後的公司規模將更具與國際航空公司競爭的實力，透過吸引更多國際客流，合併後的超級航空公司將提升美國的競爭力，並減少美國的整體貿易逆差。

根據OAG的數據，包括國際航班在內，以可用運力計算，截至2025年，聯航和美國航空是全球最大的兩家航空公司。如果真的合併，將打破美國航空市場的三強鼎立局面，並一躍成為美國航空史上最具規模的航空公司，控制美國國內約40%的運力，以及超過三分之一的市場。

美國航空會成為合併標的，與其本身財務狀有關。美航2025年營收550億元，但卻只有微薄的1.11億元利潤，高達370億元的巨額債務利息支出幾乎完全抵消了營收，加上燃油成本占營運支出的20%到30%，財務狀況極易受到油價波動的影響。在伊朗戰爭爆發後，航空燃油價格飆升，為此美航在剛發布的最新財報中大幅削減了全年獲利財測。

相較之下，聯航590億元的銷售額帶來35億元的利潤，使其擁有充足的緩衝空間來應對各種不利局面。很明顯地，這椿合併案建議對聯航有利。但除了美國航空第一時間就宣布無意合併外，就連川普本人也不支持。川普在沉默一周後表態反對稱：「我不反對合併。但美國航空運作良好，聯合航空也做得很好。我不喜歡他們合併。」

川普的反對也凸顯了在期中選舉前支持這項交易的政治和經濟風險；在夏季旅遊旺季到來之際，美國政府正密切關注不斷上漲的機票價格，而且從反壟斷角度來看，這項交易將大幅減少市場競爭，並賦予航空公司更大的權力來提高票價和費用。

那麼柯比敢於提出這個大膽的建議用意何在？一般認為他真正的目標是鎖定廉價航空捷藍航空公司。而閱人無數的川普深知他真正的意圖，反而間接建議：他「很樂意有人收購」目前處於破產狀態的精神航空（Spirit Airline）。

專家就指出，合併美國航空只是柯比試探川普政府的問路磚，他真正夢寐以求的是將捷藍航空納入麾下。去年5月，聯航與這家廉價航空公司簽署了累積里程的合作協議。

捷藍航空與超低成本航空精神航空的合併計畫在2024年拜登政府執政期間擱淺。捷藍航空2025年營收91億元，連續第二年下滑，營業利益率為負值。據傳該航空在今年3月已聘請了積極尋求收購的投資銀行家，探討潛在的出售方案。

精神航空的狀況更慘。在2024年拜登政府阻止捷藍航空收購這家廉價航空公司後，財務狀況惡化，而燃油衝擊更帶來了壓力，精神航空和其他廉價航空公司正在尋求華盛頓的臨時稅收減免。

聯航合併美國航空，已經確定沒戲唱了，但收購廉價航空的可能性卻在節節上升。至於最終是讓柯比拿下他念念不忘的捷藍航空，還是在川普政府「建議」下併購精神航空，甚至兩家一次通吃，以川普政府好大喜功支持商業交易的習性，在他任期結束前應該就會有結果，只不過這恐怕要以犧牲消費者的權益，作為代價了。

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川普 白宮 廉航

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