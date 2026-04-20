出生公民權 川普恐再遭挫敗

川普 總統去年以行政命令限制出生公民權，是否違憲，在川普親自出席聯邦最高法院辯論庭的情況下，多數大法官仍對這項行政令表示質疑；最高法院預計在6月底或7月初裁決，很可能判決川普行政命令違憲。其時正是美國建國250周年，具有重大意義。

終止或是節制出生公民權，是川普第二任的重要政見。他一上任立即簽署行政命令：規定如果父母並非美國公民 或是合法永久居民，其在美所生子女就不得自動獲得美國公民權。此令一出，直接挑戰憲法第14修正案「所有在美國出生的人士都被視為公民」，也立即遭到多名聯邦法官以違憲擋下，並上訴到最高法院。

對所有在美華人而言，回顧出生公民權爭議，更有穿越時代意義。首先，1898年發生迄今最重要的公民權訴訟官司，華人男子黃金德(Wong Kim Ark)回美後遭拒入境，進而興訟。聯邦最高法院最後裁定，父母均為合法移民的黃金德，因1873年在舊金山出生，而有美國公民的身分。這項裁定的依據，正是1868年攸關出生公民權的憲法第14修正案。

這次挑戰川普政府行政令，司法部 主打「川普訴芭芭拉」案。本案有三位原告，為保障穩私，全案以宏都拉斯的芭芭拉、巴西的馬克與台灣的蘇珊為代號。蘇珊是台灣留學生，來美國12年，父母均為台灣留學生，當年生下她時並無美國公民身分。代表原告在大法官前言辭辯論的是「美國民權聯盟」(ACLU)的華裔資深律師王德棻。

川普行政令要剝奪的是父母均為非法移民，或僅有臨時簽證(如學生簽或旅遊簽)，但在美國出生的嬰兒公民權。若父母至少一方是美國公民、美國國民或合法永久居民(綠卡持有者)，在美出生子女仍被視為美國公民。

川普強調，「出生公民權並非為來自中國和世界其他地區的有錢人而設。」贊成者認為，非法移民系統性濫用出生公民權，進而使出生兒父母獲得美國合法居留的案例需要約束。其中，不少中國公民赴美產子的「生育旅遊」，尤其受到詬病。

反對者指川普行政命令違反「凡在美國出生或歸化，並受美國管轄的人，均為美國公民」的憲法第14修正案。川普政府則辯稱，非公民的子女並非真正「受美國管轄」，這是也第14修正案通過150多年來，首度遭到挑戰。

川普政府主張，在1866年至1868年間的所有辯論中，沒有涉及非法移民。但當時正是非法移民(無合法入境身分)湧入，隨之造成社會福利與文化價值紊亂，因此孕育出對憲法修正案出生公民權的定義。

從日前大法官當庭詰問內容來看，多數法界人士認為，即使包括保守派大法官在內，此刻無意修正非法移民在美國出生子女的公民定義。保守派的卡瓦諾大法官則把球丟給國會說，若是最高法院能依據國會通過的法律，「通常會盡量避免涉及憲法問題」。

大法官最後裁決結果有兩種可能：第一是做出影響深遠的憲法裁決，裁定川普行政命令無效，認定第14修正案凡在美國非法移民家庭所生的子女，均自動獲得美國公民身分。

第二是做出範圍較窄的裁決，一方面駁回川普政府以行政令單方面修改解釋何謂美國公民，但大法官同時可能指出，若要解決此問題，最好還是透過國會未來就此議題立法確認。至於目前第14條正案與隨後1952年的國會再次確認，已經「凍結」出生公民權爭議，川普政府無須再惹爭議。

最高法院可望美國建國250周年國慶日前，裁定支持第14修正案。預計每年在美國出生的25萬至26萬名嬰兒，可自動獲得美國公民身分，成為美國社會生力軍。但川普政府廢除出生公民權的呼聲，不會就此罷休，戰場或將移到國會，成為期中選舉的新話題。