川普無暇東顧 推遲川習會

美中巴黎經貿會談，原本為川習會 鋪路，未料川普總統因對伊朗 興兵，要求推遲與習近平主席的北京會晤。中方謹慎回應，川習會雖推遲，美中各有盤算，步步為營。

美國和以色列對伊朗用兵，原本打算複製美國入侵委內瑞拉模式，速戰速決。但伊朗並非省油的燈，迄今讓美以與海灣七國陷入戰爭漩渦，一場AI高科技的「史詩憤怒行動」，一路從預估約四周可取勝，到最近空泛的稱「很快就會結束」，陷入進退失據的窘境。

川習會是去年南韓釜山會後即敲定，隨後就爆發一連串川普早有籌畫、但習近平毫無所悉的局勢變化。川普連續拔掉中國十多年來經營的「一帶一路」全球布局，從奪回巴拿馬運河權、委內瑞拉「斬首」、中南美洲政權右傾，到宣稱要「拿下」古巴，最凌厲的一著在顛覆伊朗政權。中國似乎才是美國的首要目標，手段即是卡住中國的油源罩門。

北京面對川普全球拔椿，行動焦點仍放在與美國的關稅、稀土與AI高階晶片之爭；雙方藉晶片綁稀土，形成某種恐怖平衡。外交上再藉財政部長貝森特 與中國國務院副總理何立峰的六次協商，高掛關稅免戰版。

巴黎經貿會談，與過去幾次會談的唯一不同之處，就在為三周後的北京川習會鋪路，但中方也清楚，在美以攻擊伊朗後，川習會晤的性質已經改變。川普與團隊正在權衡新的局勢，甚至川習是否能如期而會，都要重新評估。

中方對川習會仍然高度期待；川普如能依約來訪，對中共黨內外證明，習近平是能「搞定川普」的人物，有助穩定局勢。外長王毅8日兩會外長記者會上，強調今年是中美關係的「大年」，高層交往的議程已經擺在桌面上，現在要做的是，雙方為此做出周密的準備，營造適宜的環境，管控存在的分歧，排除不必要的干擾。

結果隔天就傳出北京抱怨，川普這次訪中是「不斷縮水的國事訪問」，12日再放話指「中方對川普政府臨陣磨槍的籌備感到挫折」。川普原本3月底訪中的安排，僅停北京一站，取消原先的上海，美方企業界CEO們都沒被邀請隨川普訪中。

即使在巴黎會談前，美方還放話，川普將在北京訪問後批准對台巨額軍售，擺明有意刺激中方，而北京居然能忍著不生氣，即使行程大縮水、議程模糊，仍期待與川普如期與會，可見川習會對北京有多重要。

眼看北京無主動退意，川普只好對「金融時報」放話，承認因伊朗戰事，推遲訪中。川普還說他「很期待見面，(我們)關係不錯，但打仗就是打仗。」如今看來，美方川普團隊早就開始示意訪中有變數，北京其實不必過於期待。

貝森特與何立峰的巴黎會談，除中方官媒有兩人合照外，會後也無合照，一再降低這次會談的外界期望值，連公關都懶得做，唯一目的就是在製造美中關係保持穩定的觀感。

美方貿易代表葛里爾會前已說，「川普政府將持續透過檢視近期承諾的落實情況並致力提升美國農民、牧場主、生產者及勞工的最佳利益，來尋求美中關係的公平與穩定。」這說明巴黎會談只是檢討雙方履行協議的工作會議，雙方既無準備、也無心討論世界變局，例如伊朗戰局對油價及世界經濟帶來的衝擊與應對之道，可見美中刻意避重就輕。

本來外界普遍預期，川習會將以穩定為導向，雙方不會達成重大協議，兩國間存在的結構性分歧，包括台灣、貿易和高科技等領域本就複雜，無法透過一次峰會解決。可是川普主動推遲，北京只有接招，給暫無暇東顧的川普多些時間，再徐圖因應了。