否決總統關稅濫權 最高法院重擊川普

最高法院以6比3的多數，判決川普 對等關稅 政策違法。這是川普第二任至今最大的挫敗，也讓所有人對憲法的三權分立與制衡機制仍在，刮目相看。但僅靠這一次判決，恐怕還難以制止川普持續濫權。

值得注意的是，多數大法官 達成共識，認為總統在和平時期沒有徵收關稅的憲法權力。首席大法官羅伯茲在多數意見書中指出，憲法第一條賦予國會徵稅權，並且「徵收關稅的權力顯然是徵稅權的一個分支」。大法官因此確認，依憲法擁有徵收關稅權力的是國會，擋下了川普濫用國際緊急經濟權力法(IEEPA)。

最高法院還認為，總統若要開徵關稅，不該越過國會，要與國會合作，取得法源授權。這是大法官維護三權分立制衡的憲政傳統，是從憲政高度的規範，匡正川普政府該走的立法正道。

裁決重擊川普，但川普支持者仍宣稱事情並非如此簡單，因為川普想解決國家安全「緊急狀態」的政治面，但大法官這項裁決，忽略總統應可用「緊急狀態」，做為關稅權力的來源。

這種肆意擴張行政權的痴心妄想，首席大法官羅伯茲在多數意見裁決書已說明，儘管IEEPA允許總統在緊急狀態期間「監管商業」(regulate commerce)，但這項權力並「不包括徵稅或徵收關稅」，行政部門不應利用所謂的「緊急狀態」，侵犯憲法保留給國會的權力。

而相對的，在支持川普的三位大法官不同意見書中，執筆的大法官卡瓦諾就指出，IEEPA的確已賦予總統廣泛緊急權力，包括實施禁運(embargoes)的權力，這自然應包括徵收關稅這一「較小」(lesser) 的權力。

川普支持者認為，大法官裁定川普關稅敗訴，在明確國會才有權開徵關稅的同時，並沒有影響總統根據IEEPA使用該法內的其他「緊急」工具的權力，反而更明確了總統所使用的權力，例如凍結資產或實施制裁。不過，這些做法對美國的傷害更大，川普除非無知，否則難以妄為。

此外，在貿易法中，總統還有其他關稅施壓的手段；如川普現在動用的第122條對全球商品徵收15%的關稅，可能嚇阻與美國已簽訂協議的國家，企圖翻案廢約。而「貿易法」第301條和1962年「貿易擴展法」第232條，都可以針對特定國家特定產業，從事反傾銷或貿易不公平的調查，逼迫對手貿易國坐上談判桌。

或有人說，122條的期限只有150天，屆滿仍需請求國會延長，看似最高法院把關稅權重新拿回給國會，可是正因美國國會自30年代新政以來，逐步將憲法賦予的權力讓給行政部門，才導致今日國會關稅權不彰的局面。但這次大法官判決最大的意義，除了框限了企圖越權的總統，也提醒國會應善盡法律職責，不得怠惰。

儘管保守派大法官占六位的最高法院，過去一年來幾乎完全支持川普政府，但在關稅案上，竟以六對三的票數反對川普政府。這項結果證明，最高法院在關鍵時刻仍冷靜清明，不是川普的或共和黨的最高法院，我們對美國的憲政體制運作，仍可保有信心。

前紐約時報資深最高院記者葛林豪斯採訪最高法院逾30年，她撰文點出，這次判決顯示了首席大法官羅伯茲的個人意志，要「送給川普與世界一個訊息：這位魯莽的總統正在美國乃至全球製造混亂。」

未來最高法院至少還有兩件判決受到各界矚目：一是無證移民在美國出生的子女，是否具有公民權？川普政府反對，但這是明定在憲法中的；其次則是聯準會理事庫克遭川普免職，是否違反聯準會獨立的原則。現在看來，川普政府都落在下風。最高法院依法論法的態度很清楚，川普在判決後對大法官的羞辱謾罵，只會惡化行政與司法的互動關係。