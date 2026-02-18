震盪後回歸平穩 黃金多頭不變

黃金價 格這兩周出現史上最極端的走勢，在飆升至5598美元的歷史高點後，暴跌至4700美元以下，隨即在逢低買進的回溫下，重回5000美元水平。

事實上，金價一再創下新高，很大部分原因與經濟因素無關，一方面是源自所謂的「貨幣信譽」，簡單來說就是對央行和政府能否維持對通膨、公共債務和貨幣價值的紀律存在疑慮；另一方面則是，因為價格持續走升，傳統上被視為避險資產的黃金，反而變成了投機炒作性的風險資產。

黃金無法預測未來，但確實反映出市場對世界經濟體系基礎的信心程度，而在市場非理性的喊價買進聲中，任何風吹草動都會讓金價大幅波動。不過從黃金與全球經濟相聯性觀察，仍受到貨幣政策預期、宏觀經濟數據和國際美元走勢等三個因素影響。

首先要關注的是，川普總統的聯準會主席提名人凱文‧華許 的國會聽證；市場對華許貨幣政策的解讀仍不明朗，雖然他近幾個月來公開表示支持降息，顯示他的立場正在轉變，但事實可能並非如此簡單，市場雖仍傾向認為他是「隱形鷹派」，投資人需要等待他的正式表態才能分析其真實立場。他在參院銀行委員會的聽證會將是一個重要的機會。

而且即使華許獲得任命，他也只是美國聯邦公開市場委員會(FOMC)成員之一，不能單獨作出決策，這意味著聯準會最終的利率決策很大程度上仍將取決於經濟數據。目前的美國經濟數據持續在通膨壓力和疲軟的就業情況之間波動，未來任何令人失望的經濟數據，都可能迅速影響公眾情緒。再者，財政部長貝森特放話，如果華許在出任聯準會主席後拒絕降息，財政部將不排除對其展開刑事調查，市場對聯準會獨立性的擔憂，將持續打壓美元，也會對黃金價格構成支撐。

至於非經濟部門的因素，如華盛頓和德黑蘭之間緊張局勢的緩和、川普總統在關稅談判中取得的進展，也都會降低黃金的避險溢價，是金價的不利因素。

不過從中長期角度觀察，黃金的看多趨勢並未受到太大影響；美元短期內並不會失去世界儲備貨幣的地位，但投資人似乎正在分散投資，減少對美元的依賴。在「去美元化」的風潮中，作為法定貨幣的替代品，黃金向來是個不錯的投資組合選擇。最大的助力主要來自全球央行持續不斷的買進，以及ETF的實際需求。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，各國央行評估美元儲備多元化策略的持續買進，其中印度和中國尤其是兩大黃金買家。中國人民銀行1月連續第15個月買進黃金，而且農曆新年到來，大媽們的搶購仍然持續，印度民間對黃金飾品的強烈習俗需求也不斷增加，更強化了中期金價的支撐。

來自ETF投資人和加密貨幣 業者的持續加碼，也是黃金中長期看好的底氣。黃金ETF儼然已成為備受投資人青睞的資產配置方式；而加密貨幣公司一再增加購買，目的是創立由實物資產支持的黃金代幣。

在全球宏觀經濟基本面沒有實質變化的情況下，兩周前的拋售應該只是部分修正，而非結構性調整。任何進一步金價復甦的速度和支撐性將取決於地緣政治、美元走勢、利率預期以及整體風險情緒。不過由於地緣政治不確定性仍然存在，短期內波動性可能仍然會居高不下，但可以確定的是：中長期的黃金價格將更可能以平穩的步伐繼續攀升，不會重現過去幾個月的爆發式上漲。