求加韓政治效忠 川普殺雞儆猴

川普 在達沃斯對歐洲強力展現拳頭後，最近又對加拿大 與南韓接連施壓、揚言加重關稅 ，這已不再只是貿易摩擦的延伸，而是川普高度個人化、帶有懲戒意味的外交操作。川普政府的作法顯示，美國對外政策已從規則導向的談判機制，轉向以關稅作為政治私刑的工具，目的不僅在迫使當事國讓步，更在對其他盟友形成寒蟬效應。

加拿大案例尤其耐人尋味；卡尼政府與中國達成的，僅是一項針對特定商品、有限度的貿易修正，既非自由貿易協定，也未違反「美墨加協定」規範。從制度與法理來檢視，加拿大並沒有違約，然而，川普政府選擇完全跳過規則，直接以「中國卸貨港」之名，威脅對加拿大所有出口商品課徵百分之百關稅，並撤回加拿大加入其主導的「和平理事會」之邀。這已經不是談判解決，而是對一名盟國領導人的公開羞辱，更擺明了是對卡尼在達沃斯講演的直接反擊。

南韓的處境也類似。3500億美元的對美投資承諾，在民主體制下原本就應經國會審議、財政監督，才能符合程序正當性，如有延宕，在任何成熟民主國家皆屬常態，但川普卻將其直接定性為「違約」，並揚言立即恢復高關稅，此一作法形同宣告：盟友的民主程序，必須為美國總統的政治節奏讓路，否則即需付出經濟代價。

更值得注意的是，這兩起事件皆發生在當事國試圖對中國進行「有限度調整關係」之際，無論是加拿大要彌補農產品出口的短缺，或南韓確保關鍵供應鏈與區域穩定，這些行為都是各國在新地緣政治衝擊下，必然有的風險管理，換言之，加韓兩國只是在「避險」。然而在川普的二分敘事中，世界只剩忠誠與背叛之別。任何未經華盛頓政治認可的對中互動，皆被視為對美權威的挑戰，必須明快處理。

這正是美國對盟友「殺雞儆猴」的目的所在；川普選擇加拿大與南韓這兩個長期親美的中等強國下手，目的不在於解決具體爭端，而在對所有盟友傳遞清楚訊號：美國市場准入，已不再是制度權利，而是政治效忠的回報。

之前卡尼於達沃斯提出的「中等強國論」之所以引發共鳴，正因其點破了盟友的集體焦慮。當美國不再是同盟的穩定錨點，反成為最大的不確定性來源，中等國家自然開始思考彼此合作、分散風險的可能性。這並非反美，而是對美國政策不可預測性的理性回應。

南韓總統李在明選擇重啟與北京的高層互動，也應放在同一脈絡中理解。這不是價值轉向，而是生存策略。當華盛頓將經貿關係綁定政治忠誠，盟友勢必為最壞情況預作準備。諷刺的是，川普試圖以關稅迫使盟友選邊，結果卻加速了盟友對「去風險」共識的形成。不僅是卡尼和李在明，最近芬蘭、德國先後訪中，各國之間加速締結貿易協定，都是在應對川普風暴，各國求生存的自保之道，這正是卡尼演說的基本要旨，卻絕難見容於川普政府。

更深層的問題在於，美國這種對外強硬並非出於自信，而是源自內部焦慮，通膨壓力、消費信心下滑與家庭財務惡化，川普在內政上得不到掌聲，轉頭便把對外衝突成為轉移焦點的便捷工具，將經濟困境歸咎於「不公平貿易」與「盟友背叛」，遠比處理結構性問題容易。然而，這種短期政治算計，正快速侵蝕美國長期累積的信任資本。

當關稅被私刑化，外交淪為示眾，國際秩序的瓦解便不再令人意外。川普或許在短期內製造了震懾效果，但也迫使盟友重新評估：一個可以隨時翻臉、否定協議、羞辱朋友的美國，是否仍值得無條件押注。這場權力展示，最終恐怕削弱的，不只是盟友的委屈服從，更是美國自身的領導地位。