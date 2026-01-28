第二名抗議者受害 川普的危機時刻

在民主國家，武裝的軍警面對抗議群眾，第一個人受害，可能是個意外，但在隨後幾周，抗議不止歇，又有第二人被殺，就不是偶然了，政府與民眾的關係、鎮壓抗議的手段，必然出了問題，現在的川普政府正面臨第二任的危機時刻。

上周六在明尼蘇達州明尼阿波利斯市，國土安全部 的邊境巡邏隊員連開十槍，擊斃了護理師普雷蒂，國土安全部部長諾姆指控普雷蒂為「國內恐怖分子」，意圖攻擊執法人員、參與暴動並阻撓聯邦執法。然而， 現場錄影卻顯示，雖然他腰上攜帶槍枝，但普雷蒂右手所持卻是手機而非槍枝，左手空空如也。

這已經是三周內，國土安全部探員擊斃的第二位抗議民眾，之前則是37歲母親古德，被國土安全部指控企圖「開車衝撞」幹員，當場被射殺，但是大部分人從現場錄影看都認為，她只是想開車逃離而已，執法顯有過當。

法院紀錄顯示，普雷蒂與古德一樣都沒有犯罪紀錄，他們只是積極支持反ICE 的群眾，想在衝突現場，拿著手機蒐證，卻遭到ICE探員殘暴的對待，引發了支持群眾們更大的憤怒。

現在雙方對立，愈演愈烈，不易善了，這場風波的影響也蔓延到了企業界；幾周以來，明尼阿波利斯市雙子城大部分店鋪被迫關門停業，60多家總部位於明尼蘇達州的公司的執行長們，呼籲有關單位採取措施平息事態。

對於事情黑白曲直，本應有公開徹底的調查，但是現在聯邦政府認定只有自己有管轄權，不讓民主黨 主政的州府與市府介入調查，取得相關證據，這只會使得外界的疑惑加深，認定官官相護。

目前衝突的場面，讓人想起2020年佛洛伊德被跪頸致死，導致各地抗議，民主黨期待能重演，讓今年11月期中選舉一舉取得國會任一院的多數。兩位民主黨籍的前總統柯林頓與歐巴馬，都發表聲明，呼籲民眾對這種不可接受的政府作為挺身抗議。

但川普強硬回應，周日晚間發文稱，當地民主黨官員應對這場混亂負責，他指責「民主黨執政的庇護城市和州拒絕與美國移民及海關執法局(ICE)合作」，並稱要考慮動用暴亂法，宣布緊急狀況。

參院民主黨領袖則威脅要刪除國土安全部(DHS)的撥款，這將影響周五前必須通過的聯邦預算；撥款法案必須在30日午夜前獲得參院60票支持，儘管共和黨擁有53席多數，卻還需要至少七位民主黨人跨黨支持，去年11月曾投票支持重啟政府的八名民主黨聯邦參議員，現在紛紛表態反對DHS撥款，甚至還有部分共和黨籍參議員，如肯塔基州的保羅(Rand Paul)考慮倒戈，聯邦政府可能因此將再度關門。

雖然現在國土安全部以及移民及海關執法局的信譽岌岌可危，但是如果左派高喊廢除ICE，政治上是不可能的，因為大多數美國人還是希望嚴守邊境，並且將非法移民，以及暴力犯罪者驅逐出境。這正是川普重返白宮的重要原因之一。

可是槍殺無辜平民，畢竟還是會引發眾怒的；儘管周末天氣嚴寒，但抗議並沒有停歇，擴展到全國，隨著雙方對抗愈來愈激烈，現在ICE人員只要在某地停留超過幾分鐘，往往有成群鏡頭對準，而且群眾圍觀「監督」，哨聲四起，示警他人有ICE行蹤，更常常轉化成叫罵，讓對峙潛藏爆炸性，群眾還包圍ICE所住酒店，高喊「ICE out」，敲破大堂落地玻璃，對聯邦移民局探員來說，這是有生命威脅的，相激相盪之下，如果雙方不盡早收斂，很快就會有第三名、第四名受害者出現。

雖然對峙雙方都應該負責收斂，但無論如何，擁有暴力手段的一方，都應該責無旁貸，率先讓步，川普如今表示，政府正在檢討這起事件，並稱移民執法人員會在某個時刻撤離明尼阿波利斯地區，我們期待此事能夠盡快平息，政治人物不要趁機謀取政治利益。