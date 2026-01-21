鎮壓抗議ICE 川普要部署1500傘兵

移民與海關執法局(ICE )探員7日在明尼蘇達州，開槍打死37歲美國籍白人女子古德(Renee Good)，引發全美上百城市逾1000場示威後，明尼阿波利斯市上周末依舊有反ICE群眾集會，極右翼人士也到場聲援ICE。命案發展成兩黨政策歧異大對決，明州州長沃茲下令國民兵戒備；川普 總統則揚言動用「暴亂法」派兵，五角大廈下令阿拉斯加的第11空降師1500名官兵「準備部署」，必要時將至明州鎮壓暴亂，川普這麼強硬，想動用正規精銳部隊鎮壓民眾，爭議罕見。

事件發展成這樣，給人感覺「內戰要開打了嗎？雙方這樣做，成何體統？」難怪中國不斷用東升西降來嘲諷和形容美國，左右兩黨之爭拉鋸繼續撕裂美國、擴大分歧，兩黨角力主要環節正是ICE執法，以及反移民或支持移民，攸關11月國會期中選舉勝敗，看誰的訴求能爭取更多民意支持。

爭議之一，逾53%至57%民眾認為探員開槍殺古德，使用武力過當，毫無必要。多則曝光的執法人員隨身視頻顯示，古德確實不聽探員指令停車，但她加速駛離時開槍探員站她車子左側，所謂探員生命面臨衝撞威脅，而開槍自衛說法太牽強。開槍前，古德與開槍探員交談過，後來不聽話想離開，而探員開第一槍已有警告作用，連開第二、三槍明顯欲置古德於死地。

2020年明尼阿波利斯市非裔男子佛洛伊德用假鈔，被警察逮捕時單膝跪頸致死案，引發全國「黑人的命也是命」運動，讓當年大選民主黨占優勢，川普敗給拜登。古德命案爆發後，國安部長諾姆、川普和范斯都在第一時間跳出來，辯稱是古德衝撞探員，開槍是正當防衛。但大家看到視頻後，都發現探員生命未遭威脅，只是古德不聽指令，探員從古德左後頭部開槍。

爭議之二，事件爆發，兩黨涇渭分明，演變成政治立場選邊對抗。共和黨指民主黨袒護非法移民 ，古德長期跟蹤探員，妨礙執法，多數媒體卻認為並無證據顯示這種指控。民主黨怪罪川普放任ICE暴力執法，仇視移民社區；古德是三個孩子的母親，也是移民權利團體觀察員，疑因被報復而犧牲。

爭議之三，ICE從2025年9月迄今，已第九次對民眾開槍，其人員招聘、訓練和素質低落屢被質疑。ICE探員執勤時全副武裝、蒙面，像獵捕恐怖分子，一年來編制從1萬暴漲到2.2萬，設定每日逮捕3000人目標，只要高中學歷、有駕照和持槍證，通過體力測試即錄用，淘汰率奇低，年薪從5.16萬元至16萬元，民主黨指有如川普用公帑打造的右翼衝鋒隊。視頻顯示，射殺古德後探員還口駡粗言，諾姆辯稱他們都經嚴格訓練，與事實不符。

爭議之四，軍隊是用來抵禦外侮、捍衛國家利益，不是對付自己民眾，除非像1992年洛杉磯大暴動失控，老布希總統下令國民兵和軍隊進駐，但也只協助地方警察站崗維安，不是對民眾動武。沃茲下令該州國民兵戒備，是州長權力，川普動用正規傘兵部隊進駐明州鎮壓，等於威脅要內戰，做法魯莽。川普16日已改口，沒理由引用「暴亂法」部署軍隊，因為用力過猛受傷的是他自己。

清查和遣返非法移民，本應受兩黨和全民支持，但命案過程像在演示「ICE有權射殺民眾」，帶來廣泛不安，聯邦司法部已介入調查，在兩黨互不信任、對抗升高之際，許多非法移民不敢出門、上學；合法公民或綠卡持有者出門須帶身分證件，應付盤查，這種恐怖感覺百年罕見，這還是美國嗎？這場政治角力因年底選舉會繼續升溫，但願不要再有無辜生命被犧牲，成為政策拉鋸的祭品。