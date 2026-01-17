併吞格陵蘭鬧劇如何演下去 川普一念之間

美國與丹麥 、格陵蘭 三方剛在華府就川普 政府併吞格陵蘭一事，進行首次正式協商會議，結果如意料，美國要強取，丹麥和格陵蘭皆不從，沒有交集。川普總統在協商前再度強硬表明：「無論如何，我們都要得到格陵蘭島，不排除軍事行動。」

兼併丹麥半自治領土格陵蘭，讓國際指責川普強取豪奪，違背國際法。雖然白宮不承認有兼併時間表，但川普脅迫利誘，絕不罷手。從一開始的理由稱格陵蘭稀土礦產豐富，對美國國安有急迫需要，到另一個占有格陵蘭島的理由，就是「美國如果不占格陵蘭島，就會被俄羅斯和中國占有」，包括北極航道。

川普總統最新說法更為明確，拿下格陵蘭對「金穹」空中及飛彈防禦系統計畫「至關重要」。「金穹」是川普去年提出的飛彈防禦系統，是一套空基和陸基防禦屏障，川普計畫在目前格陵蘭島上美軍的皮圖菲克太空基地，再部署新的預警雷達和攔截器。這個說法比礦產資源似更有國安說服力。但很多國防專家指出，目前美軍基地現有的預警設施，加上與丹麥簽訂的防禦協議，足夠讓美國繼續提升「金穹」計畫所需的防衛能力，因此完全沒有兼併的必要。

1950年代冷戰時期，美國為就近對抗蘇聯，曾企圖在格陵蘭地下建造核武發射設施，這項代號「冰蟲」(Project Iceworm)，在1959年開挖的機密計畫，最後在1967年放棄。美軍在地下留下了許多可能長久汙染格陵蘭的燃料或輻射等廢棄物，也成了美國在格陵蘭不負責任的遺緒。

川普總統用極赤裸的言辭表明「搶奪」的強盗態度，令人反感，但他毫不在乎。經過數月的各自放話後，美國、丹麥與格陵蘭終於面對面談判，丹麥格陵蘭分別派出外長，美方則是派出副總統范斯與國務卿魯比歐。范斯是極不受歡迎的「反歐派」，丹麥與歐洲盟國一看是范斯領軍談判，就明瞭美方就是要傳達川普總統「非要不可」的態度，沒得商量。

華府三方會談結束，不出所料，沒有交集。丹麥外長會後記者會委婉表示，雙方同意成立高層工作組，近幾周內召開首次會議。在舉世無人敢批川普逆麟下，這也只是丹麥能拖就拖的權宜之計。

美方之前放話指歐洲與丹麥根本沒有能力防衛格陵蘭，丹麥隨即增加駐軍，德法瑞典挪威先後宣布派軍奔赴格陵蘭島，為年度最大規模的軍事演習做準備。這是作秀給美國看，表示有能力護島。

但德國派出13人偵察隊，法國軍隊也到了十多人，英軍也派了一人。白宮發言人李維特就意有所指地嘲諷說，在島上部署再多的歐洲部隊，「對川普總統要獲取格陵蘭的目標，沒有任何影響」。

根據專家估算，收購格陵蘭島約需7000億美元，相當於美國國防部年度預算的一半以上。但不少川普的扈從者認為，買格陵蘭比當年購買阿拉斯加更值得。

但根據最新民調，即使川普給島上每人10萬美元，格陵蘭島居民也反對加入美國。美國若派兵強占，定會激起反抗，丹麥被迫對美開戰，北約也被迫啟動「第五條款」全體出兵保護格陵蘭。如果事至如此，北約形同瓦解。在烏俄戰爭還未停戰之前，北約內部先打起來。果真如此，這場因川普私心妄想而起的陽謀，就會是一場無以名狀的荒謬劇。

目前白宮並沒有如何兼併格陵蘭島的時程表，但是眾院已有某些共和黨眾議員拍馬附和，還在把美國建國250年與兼併聯繫起來，例如佛羅里達州國會議員Randy Fine提出「格陵蘭島吞併及建州法案」(Greenland Annexation and Statehood Act)。這場川普企圖吞併格陵蘭的鬧劇，最後是如願以償？還是自找台階，不了了之？還是造成北約國家集體對抗美國霸權強索，引發大戰？就看川普想要怎麼演下去。