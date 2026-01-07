自駕計程車革命 2026真的要來了

谷歌2009年開始研究「自駕車 」，從那時起大家就開始憧憬自駕車的到來，這個願望現在快要實現了，因為2026年可能是「自駕革命」(self-driving revolution)真正爆發的一年。舊金山最近的一項調查顯示，首次試乘自駕車的人比之前明顯增加，而且在搭過自駕車的人中，56%都表示接受。

谷歌2016年設立自駕車公司「Waymo 」，2022年在舊金山提供全自駕叫車服務，到了2024年6月，開始讓人人都可上網叫車。去年Waymo的服務，除了覆蓋整個舊金山灣區，已拓展至洛杉磯、奧斯汀，鳳凰城和亞特蘭大；2026年則計畫再增20個城市，包括拉斯維加斯、聖地牙哥、底特律、華府、費城、匹茲堡、聖路易；過去數月，已在紐約市、邁阿密、達拉斯、休士頓、聖安東尼奧和奧蘭多進行測試；另外，今年還會進軍國際，登陸倫敦和東京。

Waymo之能迅速擴展，主要是自駕車的安全開始被人接受。研究發現，由人駕駛的汽車發生撞車傷人意外比自駕計程車高五倍；保險公司的資料也顯示，自駕車的撞車傷人理賠比由人駕駛的汽車少92%，自駕車撞車導致財物損毀的理賠比由人駕駛的汽車少88%。舊金山的調查顯示，2023年44%的人說支持自駕車，2025年7月增至67%。

上月20日，舊金山全市大停電，數百輛Waymo全面熄火，堵在路上，令人印象深刻，對Waymo的印象因此大打折扣；大停電顯示，自駕車無法應付突發事件，有必要加強軟件功能，專門對付停電時交通訊號失靈。2023年，通用的Cruise自駕計程車在舊金山發生一起撞人意外，一名路人被捲進車底，但Cruise沒有察覺，還繼續前行，把路人拖行了20呎，Cruise的服務因此被全面叫停。

與Waymo相比，特斯拉 的「機器人計程車」(robotaxi) 明顯落後。特斯拉老闆馬斯克自2017年起幾乎年年承諾即將實現「全自駕」(FSD)，但一直未兌現。2026新年伊始，他又說，「2027年底前，將有100萬輛特斯拉成為全自駕計程車」；但特斯拉去年才在舊金山和奧斯汀推出自駕計程車服務，特斯拉沒有公開車輛數目，調查公司的追查發現，在舊金山不到100輛，在奧斯汀更只有35輛；以這樣的擴展速度，今明兩年不可能大量推出robotaxi，更遑論100萬輛，承諾不可能實現。

馬斯克最尷尬的是，特斯拉的自駕科技，還未獲加州和德州批准「無須駕駛人」的自駕車許可證，特斯拉的所謂自駕車，至今仍要一名「監控員」坐在駕駛座上，以便及時可改由人手控制。但Waymo早在2022年獲准無須後備駕駛人。加州車管局的資料顯示，每輛Waymo使用13部攝影機、六個雷達和四部雷射感應器(lidars)，而特斯拉的robotaxi只靠八部攝影機；兩者比較，監管當局自然傾向批准Waymo，卻嚴控特斯拉。

馬斯克年年吹噓，應該是意在拉抬股價，過去半年他不斷說，2025年底特斯拉的Model Y可變身為自駕車，股價應聲而起；上月10日他還說，Model Y將於三周內變身，但2025年結束了，承諾又沒有兌現，令粉絲大失所望。

馬斯克仍有擊敗Waymo的可能，他的robotaxi成本遠比Waymo低，所用感應器(sensors)大為減少，另一方面卻用晶片訓練自駕資料，希望打造出AI模型，讓自駕車可按照人工智慧，對行車現場作出適當反應，尤其在舊金山全市大停電時，仍然將乘客送回家，更令馬斯克津津樂道。

女股神伍德(Cathie Wood)也對馬斯克的路線很有感，她2023年已預言，特斯拉的股價將在2027年大幅提高至2000元，新的一年她又再預言，特斯拉的股價將於2029年漲至2600元。她之所以有這樣的預測，就是看中特斯拉的全自駕技術一旦完成，數以百萬計的特斯拉就會變成計程車，並創造巨大的收入。