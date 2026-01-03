2026能否能撥雲見日、從從容容？

對多數人來講，川普 總統帶領的2025年是「匆匆忙忙、連滾帶爬、睜眼說瞎話」，2026年上半年是恐懼多於期待，希望秋季過後就會逐漸撥雲見日，年底到2027可以「從從容容、遊刃有餘」。

2025是川普元年，他的衝擊似無所不在，從經濟生活到政治、文化、法治、影視、媒體、社群網路，乃至到氣候，都可見到川普影響，但2026要看11月期中選舉的驗收，在期中選舉之前，則有重重關卡考驗。

今年首先是美國建國250周年，各大城市都有慶祝活動， 7月4日達到慶祝高峰，美國國魂的檢討，將是知識界與政界爭論、但無結論的題目，預期川普將扮演分裂的角色，而共和黨的主旋律是基督文化的「美國第一」。

在2026外交國安事務，許多媒體都把「如果中國入侵台灣」、烏戰達成停火與重建加薩列為三大重要事件，發生任何一件事都將對亞洲、歐洲與中東的經濟、安全及政治格局有深遠影響。

儘管北京剛結束重大環台軍演，新年伊始，看不到有2027攻台的證據，毫無疑問北京今年仍會繼續對台灣文攻武嚇，中俄會聯合海空軍演，以測試日本實踐「台灣有事」的決心。但中方沒有對台主動求戰的決心，而北京一再藉攻台軍演反制外力干涉的作法，會讓亞太聯盟提高警惕，但川普任內不會允許歷史上記載「川普是丟掉台灣的人」，今年預計的4月川普訪中，不會改變這種戰略局勢。

川普在2025年啟動與執行對等關稅 政策，除了對中國關稅談判一延再延外，所有國家都先後與川普政府達成課徵比率不同的關稅，今年正是豐收年，國際經貿秩序基本已重整。即使大法官在1月如裁定關稅徵收非法違憲，川普政府已有所準備，繞開法令，繼續課稅。2026還將宣布聯準會下任主席，各方擔心2026利率走勢愈來愈受到政治力干預，破壞經濟規律。

2025世界所有領導人中，只有習近平敢於對抗川普，以稀土武器化換取美國AI 晶片並對抗川普關稅，取得初步成功，川普2025妥協，預測美中關係繼續對抗。在川普政府放棄氣候變遷的全球減碳政策後，美中已無全球合作事項與空間，美國正全力建立盟國稀土供應防衛鏈，中國也全力追趕AI晶片的美方優勢，就看最後誰領先。

包括高盛在內的多家經貿機構都預測，美中經濟會有高於預期的成長，中國有4%以上的GDP成長，出口保持大幅成長趨勢，但其中商品對外傾銷，在2026年非但會進一步引發國際各國保護主義關稅報復，中國內部會導致通貨緊縮，更加內卷，消費不起，還有房地產繼續泡沬化，房價腰斬，中國或能暫時頂住川普關稅，但中國如何在2026經濟戰中獲勝卻愈來愈難預料。

在最受關注的AI發展上，所有預測都認為AI在2026發展無限，投資人一度擔心過度AI投資是否成為泡沫，彭博資訊測詢60多家華爾街投資者都深知AI熱潮帶來風險，但展望2026，很少人會放棄此「革命性」技術。

最後壓軸的是11月期中選舉結果，目前預測，共和黨仍將在國會眾院保持微弱多數，這是因為經濟在去年第三季的GDP有強勁4.3%成長基礎上，繼續發展，可以確定若無重大意外，共和黨可續保微弱多數。目前共和黨的政治觀察聚焦在「後川普」時代的討論，如何重新定義「美國優先」。

但民主黨方面，2026開始仍無法找到方向路線與全國領袖。紐約市第一位穆斯林市長曼達尼，在就職演說中直言自己是「民主社會主義者」將堅定執行民主社會主義的政策，全美激進左派領袖都出席，顯示「民主社會主義的浪潮」已經衝上美國主流政治檯面，曼達尼主張「分配財富」而非「創造財富」的政策能否得到支持，在六個月內可以看出苗頭，是否成為民主黨主流，影響美國未來走向。