美國禁不了TikTok 台灣逼民眾翻牆

同樣面對中國社群平台的威脅，美國與台灣卻走出了幾乎相反、也同樣刺眼的兩條路；美國高喊國家安全，折騰數年，動員國會、白宮與法院，最終仍「禁不了」TikTok ；台灣則以「打詐」為名，一夕之間限制小紅書 接取，逼得民眾要靠VPN「翻牆」才能照常使用。差別不在行政效率，更在國家制度設計與價值選擇上，高下立判。

美國之所以禁不了TikTok，並非不知道風險，而是美國民主制度仍發揮作用。對美國而言，國家安全重要，但言論自由更重要。當政府想封掉一個擁有上億用戶的溝通平台，法院會追問：證據在哪？是不是唯一手段？有沒有侵害更小的做法？這些煩人的程序，正是自由社會用來防止權力失速的保險絲。結果或許讓鷹派不滿，卻維持了制度的底線，證明了美國民主價值不容輕毀，即使是霸道如川普政府也一樣，行政權不容恣意為所欲為。

反觀台灣，民進黨政府選擇了一條「看似聰明、實則自傷」的路；沒有正面承認地緣政治與國安考量，而是借用原本用來對付釣魚網站的「打詐緊急條款」，直接對整個小紅書平台下手。明眼人都知道，這是延續民進黨政府抗中路線，以打詐為名，行「反紅」為實，儘管陸委會聲稱「和兩岸無關」，但政府該走的分級管理沒走，該經數個主管機關處理的程序被繞過，司法事前審查也不見蹤影。一切只為了快，只為了省事，正說明了民進黨政府的便宜行事與行政濫權。

小紅書是中國的社群平台，內容多是軟性旅遊、美妝，當初美國要禁TikTok的時候，大量客戶暫時轉進至小紅書，說不禁了之後，又大量轉出，但在台灣有超過300萬用戶，影響力驚人。

台灣政府說這不是封網，只是「設路障」；不是限制言論自由，而是「提醒風險」。但說得再好聽，結果只有一個——數百萬人的正常使用被一刀中斷，而官方也坦白承認，有需要的人自己去翻牆。一個自詡民主自由的政府，竟然對人民說：「我們不管你怎麼上網，但最好你得學會翻牆。」這畫面，怎麼看都像是中國的治理翻版，只是換了比較溫柔的說法。

問題不在於小紅書乾不乾淨；台灣的確詐騙 多、資安差，這些指控並非空穴來風，但小紅書遭詐騙的比率一年還比不上臉書一天多，更追不上LINE，但政府不禁這些「詐騙大源頭」，直接拿小紅書開刀。真正的問題是，政府管不到小紅書，所以要展現公權力，問題是民主政府能不能為了效率，直接放棄程序與比例原則？今天可以因為詐騙封一個平台，明天是不是也能因為「輿論風險」封另一個？當行政機關習慣把「緊急」當常態，制度還剩下多少防火牆？

更諷刺的是，這種作法不只沒有替台灣加分，反而耗損台灣作為華人世界標竿的優勢。台灣長期在國際上強調自己與中國不同，靠的是法治、透明與對言論自由的尊重，而不是「誰比較會擋 App」。如今卻主動示範，只要理由包裝得夠好，行政命令照樣可以把整個平台擋在門外。這不是守住民主，而是讓「維護民主自由」的招牌自己蒙羞。

從實際效果來看，禁令同樣站不住腳。詐騙不會消失，只會轉移；平台資料早已蒐集，封網也清不掉；懂技術的人繼續用，不懂的人被擋在外頭。最後留下的，只有一個更模糊的法律界線，以及一個被削弱的制度標準。

美國禁不了TikTok，因為它選擇自由，承受風險，放眼全世界，也只有印度禁止中國的社群軟體；但台灣能快速限制小紅書，卻是拿程序正義與價值底線來換政治便利。如果連台灣都認為，民主可以為了「方便管理」而打折，那未來再談什麼自由價值，恐怕只剩下一句空話。