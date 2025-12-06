避免獨斷粗暴 任何軍事行動須獲國會支持

9月2日美國海軍在加勒比海上擊沉一艘委內瑞拉 快艇，一擊之後仍有兩人攀附殘骸，海軍仍隨之二擊狙殺兩人，經媒體披露後，引發軒然大波。國會要調查第二擊命令是否違背日內瓦公約戰爭罪，是何人下令？華盛頓郵報率先獨家報導，第二次格殺令直接來自國防部長赫塞斯 本人。這一事件引發國防部指揮責任，以及總統宣戰權等更深層的問題。

當華郵報導第二擊經過時，赫塞斯反應強烈，直批報導是「捏造、煽動，負面報導」。但這擋不住各界排山倒海般指責。白宮頂不住壓力，幾天後，發言人李維特出面證實確有第二擊，但非赫塞斯下令，而是行動指揮官布拉德利(Frank "Mitch" Bradley)下令進行。

當時就傳出布拉德利是代赫塞斯頂罪，國會民主黨更斥之騙人，不相信此事與赫塞斯無關；眼看風波愈滾愈大，白宮國防部與國會共和黨協調，讓布拉德利到國會親向兩黨軍事情報參眾議員說明。

根據轉述：行動前，赫塞斯要求必須是致命攻擊，但他本人沒有下達「一個人都不留的」的命令。其次，赫塞斯一直到第二擊後才知道有倖存者。

布拉德利還告訴參眾議員是他下達第二擊命令，因為他在現場視訊上看到兩人似乎還漂在剩餘船骸上，可能船上還載有毒品，研判兩人仍可能被救後繼續運毒；早前的說法是兩人還在用無線電呼救，所以才下手第二擊，但視訊證明兩人沒有在打無線電呼救。布拉德利這個說法已涉及戰地指揮官的權限，華爾街日報社論指，「這是高級指揮官根據他所掌握的命令、戰場資訊和法律框架，做出了一個艱難但明智的選擇。」

有關赫塞斯的政治責任似已暫時平息，但仍是餘波不止。一方面是背後兩黨鬥爭，民主黨再次藉赫塞斯挑戰川普 用人不當。川普第一任時內閣頻頻換將，一方面找不到人才，又受到他所謂的「深層政府」掣肘，一事無成。川普2.0選將，一切以忠誠為首要考慮。赫塞斯憑藉效忠川普與MAGA扈從的支持，就可成為五角大廈的主人，至於他領軍治軍的領導統御能力如何，則是次要考慮。

川普總統雖始終力挺赫塞斯，但他一上任就被爆出「信號門」洩密大醜聞，導致白宮國安顧問沃茲去職。最新的國防部內部監察報告更直指赫塞斯「信號門」洩密醜聞事件，置美軍安全於險境。名不見經傳的赫塞斯當初在參院任命聽證時，全靠川普總統逼著共和黨參院全體力挺，再靠副總統范斯關鍵票才勉強過關。

這次赫塞斯再惹爭議，肇因大眾對川普政府在加勒比海掃毒，對販毒運毒組織趕盡殺絕的手法反感。自今年9月以來，在川普總統命令下，美軍已在加勒比海和東太平洋對被指為走私毒品的船隻展開20多次打擊，有87人死亡。

但川普採取軍事行動的法理基礎薄弱，聯合國和委內瑞拉等國譴責這些行動是「法外處決」（extrajudicial executions），可能違反國際法。即使保守派「國家評論」，都指川普在加勒比海的軍事行動，未獲得國會的充分授權。

總統無論如何動用軍隊，必須有國會允許批准。就算對付恐怖組織與恐怖分子，即使引用國會專為掃蕩恐怖組織與恐怖分子而立法通過的「授權使用武力法」(Authorization for Use of Military Force Act)，仍得謹慎為之，以免觸犯殺人罪。

川普將委內瑞拉的黑道「火車幫」定為恐怖組織，同時紐約南區聯邦檢方也早在2020年以「毒品恐怖主義」和「密謀走私古柯鹼」等罪名，起訴委內瑞拉總統馬杜洛，或許於法有據，但若要避免操作手法淪為獨斷粗暴，任何軍事行動都必須知會並確定得到國會的支持，才師出有名。