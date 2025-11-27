川普不會讓高市 成美中關係絆腳石

川習熱線剛落，川普 便致電日相高市早苗。通話的次序，遠比內容更能說明問題：日本 首相7日的高分貝表態，已讓東京成為區域緊張的新變數，美國不得不在與北京維繫穩定的同時，出手「處理盟友」。高市原意是展現日本的決心，卻在錯誤的時機點，將日本推向台海風暴的靶心，也讓日本自己陷入進退失據的境地。

高市上任後，以「台灣有事」的表述，再度將日本推到台海問題的前線。然而，這句話一旦從首相之口說出，其分量遠大於選舉時的宣傳語言。北京迅速反擊，此時的日本，反而暴露自己無法獨自承擔風險的弱點。

不論這電話是由誰發起，習近平 和川普通話時，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成」，等於將問題直接定位為歷史與國際法框架。這是對東京的明確警告：不要試圖在台灣問題上越線。北京也清楚，日本在軍力、能源依賴、經濟規模以及地緣風險上，都承受不起實質衝突，因而選擇在外交上「狠踩」而非「硬碰」。

而川普與習近平對話時，刻意將台灣擺在邊緣，只談北韓、芬太尼、農產品與經貿合作，為明年4月訪中打地基。台灣不是被交換，但也絕不是當下的優先。他需要的是穩定的美中關係，而非一個因盟友言行而迅速惡化的危機。

川普與高市的通話因此成為「必要」，美方雖強調美日同盟堅固，但實際重點在於壓低風險。川普不會要求日本在台灣議題上退讓，但美國的盤算很清楚：要與中國談判，就必須避免日本的莽撞破壞氛圍。台海若成為導火線，美國的主動性就會大幅下降。

於是，日本的尷尬便浮現出來──它既無力主導台海局勢，又無法承受局勢升溫；既渴望在區域中扮演安全穩固者，卻因高市的急躁定位，變成北京口中的「麻煩製造者」。

這種尷尬，不只來自外交策略的不成熟，也來自日本自我角色的矛盾：東京想當戰略主體，卻仍依附美國做為安全支柱；想展現對台灣的支持，卻沒有能力承擔衝突後果；想主導區域秩序，卻在力量與地位上都不足以撐起話語權。

高市在上任後展現的強硬，固然迎合國內部分選民，也符合自民黨右派的外交傳統，但她忽略的是，日本的地緣位置本身就是壓力來源。面對中國，美國有空間進行戰略操作；日本卻是直接承受火線衝擊的一方。一旦局勢升溫，日本的選項也隨之縮窄。高市的「提前站到最前線」，等於讓日本自願承擔不必要的風險。

這也是為什麼，美國在這次事件中的態度明顯冷靜：美國務院的初步回應刻意模糊，美國駐日大使雖表態支持，但不掩飾對中國「反應過度」的描述，其實是將矛頭轉回北京，以避免日本被定調為真正挑釁者。美國不願日本在外交上被孤立，但也不希望日本因高市的主觀判斷把美國捲進一場不必要的危機。

正因如此，川普致電高市的象徵意義在於：美國願與日本站在一起，但不願被日本推著走。川普也在提醒高市，日本能做的不是搶當局勢主導者，而是維持穩定、避免成為火種，並透過穩健溝通，確保自己不被排除在重大談判之外。

高市的莽撞言論，不僅讓日本在北京眼中成為麻煩來源，也讓華府不得不為盟友「收拾殘局」，日本表面上喊得最大聲，實際上卻陷入最沒有餘裕的位置。這才是東京真正的尷尬。

台海的火種本就多，日本若硬生生再添把火，不僅無助於威懾，反而可能讓自己先被燒到，怎麼做都不划算。日本處境的尷尬，源於力量有限而聲量過高；而化解這種尷尬的唯一方式，就是讓聲量回到實力所能支撐的位置。此時此刻，日本最需要的不是喊話，而是冷靜的自我定位。