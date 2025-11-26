面對新停火方案 澤倫斯基內外交迫

川普政府日前在烏克蘭 與盟國毫不知情下，提出了28點的停火和平方案，內容幾乎全面納入俄羅斯 的核心訴求，引發烏克蘭與盟國的強烈抗議，目前還在拉鋸中，但內外形勢，對烏克蘭澤倫斯基 總統愈發不利。

美國原來方案明顯偏袒俄羅斯，要求烏克蘭將自2022年以來莫斯科一直未能占領的頓巴斯地區部分領土移交給俄羅斯，承認已失去的大片被占領地區，同意裁掉一半兵力，限制武裝力量規模，不能部署長程導彈，並放棄加入北約 。引發一片譁然，前國安顧問波頓尖刻批評：俄羅斯人「不可能自己起草一份比這更好的條約」。

有鑑於反對過於強烈，由川普特使威科夫和國務卿魯比歐率領的美國代表團、澤倫斯基幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)率領的烏克蘭代表團，以及來自歐洲各國的國家安全顧問22日齊聚日內瓦，討論如何修改這項計畫。

會中氣氛非常緊繃，可是會後公開發言時，卻一致表示會議非常成功。這次日內瓦協商，與上次阿拉斯加雙普會後，歐洲與烏克蘭元首們群聚華府，要求川普重新考慮，幾乎同出一轍，美國開始時偏向俄羅斯，後來又偏向歐洲，最後一事無成。

目前的修正版本包括：首先，美國本來要求在本周四感恩節之前為最後期限，基輔必須接受，現在美方同意回覆的期限可再調整。其次，英、法、德提議，烏俄領土以現行「接觸線」為基準，否決烏軍把現在控制的頓內茨克(Donetsk)交給俄羅斯。

歐洲版完全刪除美方要求的「北約不擴張」相關條文，允許烏克蘭在全體盟國一致同意下加入北約，烏方也將獲得類北約第5條的美國安全保證，取代美方原本模糊的「美國保證」描述。

川普未必會完全同意這些修改，因為這是他與普亭商量後決定的，未來還將有一段拉鋸，不過烏克蘭總統澤倫斯基面臨三個不利的處境；其一是，烏克蘭人覺得和議中的條件過於苛刻，尤其是承認俄國占領的烏國領土，無異是投降，任何烏克蘭總統都不可能同意割地協議，川普政府卻認為，即使條件再差，畢竟停火還是要比繼續死人來得強，逼烏克蘭同意。

烏克蘭與歐洲國家卻認為，這個和議僅是暫停衝突的障眼法，不能真正促成和平，就像是一次大戰後的「凡爾賽條約」，只會讓下一輪戰爭規模更大，俄烏曾經在2014年有過停火協議，幾年後戰火照樣爆發。

其二是，烏克蘭在戰場上的形勢惡化，再拖下去，俄羅斯的要求會更苛刻。近一個月來，俄軍同時在烏克蘭前線多處挺進，20日宣稱攻克烏克蘭東北戰略重鎮庫比揚斯克，接下來是紅軍城。

同時被困的八個團烏克蘭部隊，在俄軍的鉗形攻勢下，將被圍殲，徹底打垮烏軍的士氣，美國陸軍部長德里斯科(Daniel Driscoll)已向澤倫斯基提交了美國的評估，認為烏克蘭不僅嚴重缺乏兵力，逃兵現象日益嚴重，戰爭贏不了。

其三是，澤倫斯基自年中以來，即因腐敗陷入政治危機，前後兩任能源部長涉貪金額高達1億美元，尤其首謀是總統創立的製作公司共同所有人明迪奇(Timur Mindich)，目前已潛逃出國。

7月醜聞爆發之前，澤倫斯基強行推動法案，剝奪了國家反腐敗機構的獨立性，此舉引發大規模街頭抗議，認為意在吃案，迫使他收回成命。現在輿論的批評焦點是澤倫斯基最為倚重、有影子總統稱呼的幕僚長葉爾馬克，他要辭職，澤倫斯基位子也將不保。

澤倫斯基說到底，還是個政治人物，無論是國際壓力，或是戰場勝敗，都不如考慮自己的政治生存來的重要，所以在原先和平計畫中，要求全面稽核援助，烏克蘭方面修改為「全體大赦」，澤倫斯基同時透露，國際情報顯示，俄羅斯正試圖影響境內特定人士，他呼籲國人此時應團結，而非破壞國家內部。

烏克蘭會不會接受協議，恐怕要從澤倫斯基的內政考慮，才能夠理解。