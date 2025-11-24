川普逼烏割地換停戰 罔顧國際正義

川普 總統為兌現結束俄烏戰爭政治支票，向烏克蘭 提出「28點和平計畫」，強迫烏克蘭放棄東部頓巴斯地區領土、承認俄軍所強占土地，還要烏軍規模限制60萬人內，烏國憲法列入永遠不加入北約條款，邀俄羅斯 重返八大工業國集團(G8)等，明顯偏袒俄羅斯、犧牲烏克蘭的計畫，並要求澤倫斯基本周四感恩節前簽署，國際輿論譁然，北約和歐盟大國表達不贊成，正與烏克蘭重擬計畫，這項離譜的計畫也使川普國內外聲望雪上加霜。

表面看，川普扮「和平締造者」，既維護烏克蘭主權，卻承認俄羅斯永久兼併克里米亞，赫爾松和札波熱等領土，只是俄軍須撤離頓巴斯俄語區，使該地區成非軍事區；烏克蘭須在100天內舉行選舉，北約不駐軍烏克蘭，俄羅斯也保證不再入侵歐洲和鄰近國家，西方則分階段解除對俄羅斯制裁，所有條款如實現，無異承認侵略者普亭的重大勝利，難怪德國媒體認為這有如一戰後的「凡爾賽條約」，德國割地賠款，引發更大仇恨，埋下二戰的種子。

少數對烏克蘭有利的條款，是烏克蘭符合加入歐盟條件，將獲得進入歐洲市場；先前凍結的俄羅斯1000億美元資金，將用於美國主導的烏克蘭重建工作，美國將獲得50%利潤，美國參與共同重建開發、改造和營運烏克蘭天然氣設施，恢復基礎建設、開採礦產和自然資源，世界銀行將制定特別融資方案，以加速重建烏克蘭。

簡單說，烏克蘭被俄羅斯無情蹂躪三年餘，犧牲數百萬軍民生命、上百萬個家庭的家園盡毀，還須奉獻領土給侵略者，而俄羅斯僅須付出1000萬美元賠償，卻能得到烏克蘭近19%領土，反人類的侵略罪行沒被懲罰，「禍首」普亭還得到「獎賞」，華爾街日報、金融時報等都認為，計畫明顯有利俄國，俄方提出的極端要求川普都呼應，讓關注國際事務的人對川普的「交易藝術」感到心寒。

川普主導的計畫明顯篤信強權即公理，間接鼓勵強凌弱、大吞小，違背「國際警察」美國傳統，幕僚皆唯唯諾諾之輩，計畫是川普的特使威科夫、副總統范斯、國務卿魯比歐及川普的女婿庫許納與俄方商議制定。

面臨艾普斯坦2萬多頁文件即將公布，殺傷力拖累川普，川普為急著兌現政見支票，已不顧計畫是否公平正義。計畫規定，參與這場衝突所有各方，都將獲得對戰爭期間行為的完全赦免，同意今後不再提出任何索賠或投訴，擺明在為普亭脫罪，避免他日後被追究戰爭罪等責任。

話說回來，川普政府為什麼敢對對烏克蘭予取予求？一，美國付出太沉重，已無意繼續負擔這個包袱，或許美國要從烏克蘭抽身，把資源轉移東亞，全力對付中國。二，澤倫斯基領導下，烏克蘭高層腐敗嚴重，外國援款被高官貪汙納入私囊，澤倫斯基才因巨額洗錢撤換能源部長和司法部長，而他自己是否乾淨、能否全身而退，外界也有質疑。

更重要的，除了兩面不討好的和平計畫之外，難道只有讓戰爭繼續打下去，沒有別的選擇了？可能是川普不得不提出離譜的「28點和平計畫」的原因

川普繞過盟國，歐洲對美俄談判毫不知情，除了反對這項協議，也正在制定歐洲版本的提案，希望替烏克蘭爭取更好的條件，北約成員和美國的分歧如何化解，或分道揚鑣，讓歐洲人管理歐洲的事。川普風格：給出對方不能接受的條件，然後討價還價，接著退讓TACO，好做成協議，俄烏和平計畫也採用同樣方法

川普主政下的美國，支持是否還可靠，足供台灣借鏡，台海利益對美國可能重於烏克蘭，兩者難相提並論，但烏克蘭的處境提醒台灣，自我防衛能力與追求和平不能假手外國，台灣必須自力更生、命運操之在己。