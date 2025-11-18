川普「立儲」 民主黨啟動世代交替

距2028年總統大選不到三年，川普 要競選第三任，受憲法限制和他的年齡影響，可能性極低。川普早先曾多次認定范斯 是MAGA接班人，近期頻對外說，副總統范斯和國務卿魯比歐搭檔，是2028年的「無敵組合」。魯比歐近日告訴親信，如果范斯出馬，他將全力支持，顯示無意挑戰范斯，古巴裔的魯比歐自願當副手，川普安排的接班態勢明朗化。

反觀民主黨 ，也開始世代交替。前眾院議長、85歲的裴洛西6日宣布，明年1月20日任滿後，不再競選連任眾議員，結束39年公職生涯，其女將競選加州州參議員，繼承衣缽。而加州州長紐森為抵制德州選區重畫，發起50號提案公投重畫加州選區，獲64.51%壓倒性支持，黨內聲勢看漲，裴洛西和紐森的進退，象徵民主黨世代交替，兩黨都在為2028年大選布局。

11月4日維吉尼亞、新澤西州長選舉，紐約市、波士頓等市長選舉，民主黨都大勝，主因除了反川普，經濟隱憂、民眾不滿是共和黨敗選主因，2024年大選很多西裔選票倒向川普的態勢被扭轉，兩位女州長得票率都高於川普2024年得票率，民主黨士氣大振。該黨全國委員會主席Ken Martin說：「民主黨回來了，我們贏得勝利，進入期中選舉勢頭。」

兩黨內卻都有路線之爭。勝選的兩位女州長都屬建制派溫和候選人，政策務實、強調經濟議題優先，獲中間選民認同。唯獨紐約市長曼德尼例外，嚴格說，他並非真正民主黨人，而是民主社會主義者，獲民主黨背書完全是因地制宜，他的激進政綱與聯邦眾議員歐凱秀(AOC)雷同，這些進步派嚇壞中間選民，卻獲年輕選民高度支持，可能加劇民主黨在總統和國會大選中的路線之爭。

曼德尼是烏干達出身的印度裔穆斯林，七歲時隨家人移民紐約，主張課徵富人和企業重稅，以挹注紐約市免費公車和托兒服務，凍結房屋租金、最低時薪調至30元，甚至在每個行政區營運雜貨店，提供低價食品雜貨等，被川普貼上共產黨人標籤。類似共產主義的烏托邦很難成功，卻激化美國的路線之爭，民主黨須概括承受他的激進政策。

34歲的曼德尼留絡腮鬍，形象和41歲的范斯有點類似，兩人一左一右，立場南轅北轍，卻都成為兩黨明日新星。范斯是川普想托付的接班人，但他黨內資望不足，僅有兩年聯邦參議員資歷，靠出版「絕望者之歌」(另譯「鄉下人的悲歌」) 一書暢銷，拍川普馬屁、處處附和川普言論，加上出身中西部白人身分而獲川普提拔。MAGA內部未必支持范斯，川普屢授予他外交等重任，想培養他的人望。

魯比歐表態不挑戰范斯，川普「立儲」願望實現，但民主國家指定接班人，民眾未必接受，黨內有意大位的佛州州長德桑提斯等，都靜待范斯犯錯或黨內擁川氣氛改變，川普如再失人心，范斯可能跟著下墜。川普挑范斯接班，外界揣測有利益交換，因為民主黨如再掌國會控制權，可能第三次彈劾川普，范斯如接班成功可特赦川普，回報知遇之恩，所有事件言之過早，變數仍多。

川普因經濟數據不利、聲望下跌，言論更反常。他近日在Truth Social貼文，指反對關稅者是傻瓜，關稅如被推翻，政府須償還20兆元(錯誤訊息)，他要分紅發給每名美國人至少2000元現金。財政貝森特急忙澄清收入沒這麼多，分紅是以多元方式回饋民眾。川普正從高峰走向低谷，美聯社最新民調，僅33%民眾贊同他施政表現，共和黨人不認同比率增加最多。

川普許多激進政策使全美藍潮再現，民眾對川普的反彈擴大，除非調整政策，否則明年期中選舉共和黨如潰敗，MAGA將迎來更大衝擊，政治鐘擺可能再度擺向在野的民主黨這邊。