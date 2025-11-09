AI加劇貧富差距 助攻曼達尼出線

即使面對關稅衝擊、借貸成本上升和地緣政治動盪，美國經濟這兩年卻成功避免了衰退，原因只有一個：人工智慧(AI )；AI帶動的投資，抵消了利率高水位帶來的拖累，推動了資料中心和晶片支出的激增，從而保持了經濟成長的強勁動能。

美國商銀研究部估計，與AI相關的資本支出使第2季GDP成長率提高了1.3個百分點；而隨著AI的應用範圍從大型科技公司擴展到其他領域，9月份小型企業對科技服務的支付額同比成長了近7%。

股價飆升刺激了高端消費，而商業信心的增強促使企業繼續招聘和投資。AI的蓬勃發展讓整體商業界相信，強勁的經濟擴張和生產力飆升指日可待；也讓聯準會在通膨高於目標水平的情況下，繼續放鬆貨幣政策，默許通膨微幅走升，以挽救勞動市場。

雖然悲觀情緒通常預示經濟放緩，但「解放日」已經過去六個月，美國經濟仍展現出驚人的韌性，AI成為支撐目前經濟持續成長的唯一動力：如果投資人對這項技術失去興趣，將會造成災難性的後果。

此外，消費者信心也仍讓人憂心。雖然美國的消費者信心已從4月和5月的低點回升，但仍遠低於疫情前水平，「 關稅」在谷歌搜尋關鍵字排名居高不下，顯示川普的政策仍影響著人們的生活。

不過在經濟的陽光面背後，陰影也正在快速擴大。AI雖支撐了美國經濟成長，卻也加劇了貧富差距的擴大。Fed聖路易斯分行去年第4季的數據顯示，財富排名前10%的家庭平均擁有810萬元，占家庭財富的67%；而財富排名後50%的家庭平均只有6萬元，僅占家庭財富的2.5%；年輕的美國千禧世代和Z世代擁有的財富，只有X世代同齡人的1.23倍。

情況並非一直如此，進步智庫「預算與政策優先中心」指出，從1940年代末到1970年代初，美國收入成長迅速，且各收入階層的收入成長速度大致相同，當時美國億萬富翁寥寥無幾，大約只有五人；收入在那段時間內大約翻了一倍。雖然高收入群體與中低收入 群體之間的收入差距仍然很大，但在此期間並沒有發生太大變化。

但從1970年代開始，經濟成長放緩，收入差距擴大。中低收入家庭的收入成長急劇放緩，而高收入家庭的收入則繼續強勁增加，年收入高度集中在收入最頂端的情形創下「狂哮20年代」來最高。美國中位數薪資勉強跟上通膨，但金字塔尖端的1%繼續變得更加富有。

房地產網站Realtor.com的數據顯示，曼哈頓房屋的銷售中位數為100萬元，價位在此之上的，目前有8690套待售房屋，價格從100萬元到1.1億元不等。對於尚未擁有房產的人來說，2025年第2季紐約市 的租金中位數達到3491元，這將是普通家庭收入的55%。但這並非紐約獨有的現象：在全美233個城市，一套入門級住宅的價格都高達100萬元。雖然62%的美國人持有股票，65%擁有住房，但仍有1100萬兒童生活在貧困之中，八分之一的人口需要領取糧食券。

當生活中最大的問題是在持續高企的利率下，支付食品雜貨、度假、房租或房貸時，這股怨氣亟需宣洩，這也是34歲的曼達尼在近25年來投票率最高的選舉中，當選紐約市首位穆斯林市長的背景。選民認為這位生於烏干達的印度裔民主黨人，可以解決困擾著紐約市民乃至全美數百萬人的諸多問題：社會不平等、高昂的租金、不斷上漲的物價以及經濟適用房的短缺。

在AI的一柱擎天支撐下，美國經濟挺住了川普的關稅和貿易政策的凌遲，然而已現泡沬化的投資熱潮同時也擴大了美國的貧富差距。曼達尼的出線，雖可說是因緣際會，恐怕也是AI演算不出來的意外結果。