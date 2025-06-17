洛城暴亂成2026、2028選舉前哨戰

洛杉磯市上周末的反移民執法示威，演變成暴亂，川普 總統搶奪州長調度國民兵權力，直接派遣4000名國民兵、700名陸戰隊進駐洛城「平亂」，引爆紐約等五個民主黨主政城市跟進示威，被形容成兩黨從「冷內戰」進入「熱戰」。明尼蘇達州兩位州參眾議員夫婦被槍擊，二死二傷，警方查獲一份70人暗殺名單，參選副總統的州長華茲(Tim Walz)公開稱，這是出於政治動機的暗殺；兩黨在各方面尖銳對立，預示明年期中選舉和2028年總統大選的凶險。

不少評論認為，川普派兵鎮壓示威是給MAGA擁護者送「投名狀」，也是連串施政不順後的轉移焦點之舉；民主黨趁機引爆全美反川普情緒，川普卯上加州 州長紐森 (Gavin Newsom)更打響2028年總統大選前哨戰。14日，數十個城市出現「No Kings」示威，反對川普派兵和所有獨斷激進政策，川普則推文說，示威踏入他設的政治圈套。

川普調派軍隊平亂全球矚目，主因在示威雖混亂，場面並未完全失控。紐森抨擊川普越權，呼籲民眾戰鬥到底；川普則高調聲明，不派軍隊「洛杉磯將被徹底摧毀」，「被外國人入侵征服」，他稱紐森為Newscum(紐森廢物)，強調移民是外患，縱容暴亂等於認可無政府狀態，但實際上，參與示威者多數是公民，為聲援父母輩或同族裔無證移民，川普拿最沒有抵抗力的非法移民開刀，向右翼基本盤交代，掩飾施政不順。

川普與馬斯克決裂雖已修補，仍有隱憂，關稅戰輕估美國稀土被中國卡脖子要害、調停俄烏戰爭無功、「又大又美法案」黨內也有抵制等，都使川普採激進手段想轉移焦點，爭取支持。加州聯邦參議員巴迪亞打斷國安部長記者會雖不當，卻被安全人員推搡架離會場、還戴上手銬，做法完全不顧體制或禮節、顏面，參院少數黨領袖舒默痛批這是極權政府做法，兩黨劍拔弩張近五個月後，對決終於檯面化。

政府維護示威秩序和法治絕對必要，民主黨的洛市市長、加州州長慣於「寵溺」弱勢違規者，犧牲法治，加州治安敗壞、犯罪猖獗，保守派不滿。這次示威有石頭砸警車、縱火燒車的離譜行徑，但是否到需要總統動員軍隊平亂地步，爭議很大。

川普定性這是「有組織暴力叛亂」，川粉圈流傳示威背後有支持共產主義的美國富豪辛漢(Neville Roy Singham)出資，他現居上海，其妻創立「粉紅代碼」(Code Pink)公開支持中共。如確有此事，情報單位應調查公布詳情。

民主黨在川普執政後陷入彷徨，束手無策，洛杉磯暴亂是給川普及時雨，川普派兵也給民主黨找到新切入點。可能挑戰2028年大位的紐森鬆口說，有意競選總統。他單挑川普違法越權，想營造黨內共主聲勢，數月來他清理加州遊民紮營地、削減低收入無證移民免費醫療等，朝中間修正，想爭取中間選民支持；川普則批紐森無能，加州高鐵政策就是例子。

川普個性張揚，一再藉各種機會塑造自己強人形象，派兵之舉殺雞用牛刀，遇司法判決挑戰，被質疑效法獨裁者走向警察國家之路，使美國「自由燈塔」形象黯然失色，國內分歧內耗嚴重，都是川普的硬傷。出動國民兵和陸戰隊估計耗資1.34億元，川普生日當天慶祝陸軍建軍250周年閱兵，耗資2500萬至4500萬，是否必要也有爭議，同日各地民眾示威、明州政治暗殺，使閱兵蒙上陰影。

明年期中選舉，歷史先例向來不利總統所屬政黨，現在新添爭議。表面看川普無往不利，好像「贏麻了」，黨內卻警惕期中選舉的魔咒，如國會任一院失守，川普將提早跛鴨，難再有作為。美國政治風向向右轉，鐘擺能否很快擺回民主黨這邊，就看川普是否繼續犯錯、有無新政績爭取民心，現在所有爭議都在替反撲增加籌碼和力量。