烏克蘭偷襲重創俄軍 帶動戰爭革命

俄烏戰爭一再帶給世界戰爭模式新啟發，最新案例是烏克蘭 「蛛網行動」，1日用無人機 群深入俄境，偷襲四個空軍基地，造成俄軍至少20多架戰略轟炸機全毀或重創，俄國戰略空軍損失近三分之一核威懾戰力。

這是自二戰日本偷襲珍珠港後最大的奇襲，導致普亭 瘋狂報復，近日大舉轟炸基輔和烏克蘭軍工設施，戰事擴大，更難談成停火協議。它也帶給美軍或台海兩岸很多啟發，烏軍一再證明，廉價無人機艦能重創昂貴先進戰機戰艦，「以小搏大、以弱剋強」戰術，可能重劃全球軍事版圖。川普總統6日簽行政命令，強化美國對無人機威脅的防禦能力，就是類似案例帶來的警惕。

連日來，俄烏對此攻擊戰果各說各話，烏軍聲稱至少擊毀41架俄軍戰機，包括Tu-95、Tu-22MZ戰略轟炸機和A-50預警機，造成俄軍70億美元損失。烏方稱，這些加滿油、準備空襲烏克蘭的轟炸機受創，烏克蘭是出於自衛；俄軍未公布損失情況，美方證實至少20架俄機被毀。

普亭聲稱如攻擊俄本土，將對烏克蘭使用核武，如今閉口不提核攻擊。攻擊後川普與普亭通話75分鐘，川普說，讓烏俄打一陣子再看看，戰事陷入極高不確定性。

烏克蘭三年多來武器彈藥倚賴美歐援助，防守國土搖搖欲墜，如今竟用改裝或自製無人機，用偽裝的卡車偷運進俄境最遠達4000公里的四個空軍基地附近，再啟動無人機發動攻擊，到底是遠程遙控或烏方情報人員近距操控，或AI無人機自主尋找目標分頭攻擊，細節仍保密中。

這項偷襲震驚世界，再次證明人工智能武器以小搏大、以弱滅強的可能性。一架比一部iPhone便宜的無人機，就可毀掉一輛數百萬美元的坦克或數千萬美元的戰機，不對稱作戰成果震驚各方。

俄烏開戰三年多，烏軍利用無人機、無人艇和美歐智能反坦克導彈，擊毀無數俄軍坦克、艦艇或雷達導彈發射車。胡塞叛軍也用伊朗提供的中國製無人機，攻擊美軍航母編隊，加上日前印度與巴基斯坦空戰，都刺激各國研發新智能武器和相應的戰術戰略。

台海兩岸近年都大力投入無人機艦研發；大陸民用無人機大疆(DJI)產品占全球民用市場逾80%，北美市占率達68%，美國政府早就下令軍方停用大疆產品，但很多地方警局、民間探勘和救險單位仍在用大疆產品，中國商用或部分軍用無人機技術凌駕美國，下一場戰爭美軍有隱憂。

台灣藉晶片和AI優勢，大力發展無人機艦，中科院已研發出銳鳶、騰雲等無人機，可日夜偵搜監控；中船打造AI自主無人艇，可攜武器攻擊大型軍艦，強化「不對稱戰力」嚇阻共軍。兩岸都在發展無人機艦「狼群」或「蜂群」戰術，大陸日前釋出「九天」重型無人機影片，號稱可搭載200至300架無人機或飛彈，攻擊敵方戰機，威懾美軍。美國也研發反制無人機艦新武器，打造「金穹」防禦系統，各方的軍備競賽升溫，競比科技和財力。

川普常說，烏克蘭已無牌可打，澤倫斯基卻用偷襲證明新戰術新武器的效用。囿於形勢，美國並未譴責烏克蘭。澤倫斯基親自指揮部署的偷襲，戳穿普亭外強中乾假象，也可能刺激普亭升高戰爭，讓偏袒俄方的川普回歸北約和烏克蘭這邊。

敘利亞變天，俄羅斯失去中東最主要附庸國，普亭擴張野心遇挫，但俄國靠能源輸出，獲中國財援，工業轉型為戰時經濟模式，或許更不怕長期消耗戰，即使失去再造戰略轟炸機能力，美國與北約分歧如續擴大，烏克蘭面臨滅國危機，前景仰賴北約。

無人機艦和AI縮減強弱國之間的軍力差距，改變攻防戰術，台灣還有海峽天險保護，無人機艦戰術更增中共犯台難度，對維持台海和平相對有利。無論如何發展，好戰必亡、忘戰必危，足讓美中台各方引以為鑑。