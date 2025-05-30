與哈佛為敵 川普切斷美國知識命脈

國務卿魯比歐發布命令，要暫停安排新的學生簽證申請面試，且考慮對所有申請來美留學的外國學生作社群媒體審查。審查的內容顯然會和反猶言論等主張有關，過去是針對參加抗議以色列 行動的學生，如今擴大到所有留學生，這是川普 政府對哈佛大學清算對峙的延長戰。

川普對上哈佛的戰爭，包括終止聯邦資金和合約，不僅凍結研究資金，甚至要提高捐贈基金的稅率，也撤銷哈佛國際學生和學者的簽證，逼國際學生離開哈佛，這幾乎是要斷哈佛的命脈，雖然聯邦法官暫時阻止此一禁令，但未來發展仍不確定，川普政府還要哈佛提供國際學生資料，防止「激進瘋子」進入校園。川普更直接抨擊哈佛縱容反猶主義，要求解散巴勒斯坦學生組織，並對課程和教職員進行審查。

川普要翻轉美國大學內「反錫安主義」「反以色列」的風氣，和哈佛、哥倫比亞大學槓上，甚至要劍指所有常春藤大學，擊垮哈佛可以讓所有大學屈服。川普說，他不反對外國學生，但是「我們很多美國人也想去哈佛或其他學校，但他們去不了，因為有31%是外國人」，這一席話也說明，川普不光是要為以色列出頭，也要為「進不了哈佛的美國人」出氣。

川普政府更對哈佛和中國的關係滿懷敵意，白宮官員指哈佛一直讓中共 利用，對中共在校內進行私刑騷擾視而不見。中國駐美大使館則聲明「中美教育交流合作是互利，不應被汙名化」，哈佛為中國訓練官員，接受諸多中共高官的子弟入校就讀，這些原本是哈佛過去的優勢，如今也成為美國攻擊或質疑哈佛的聲音。這連串翻轉自由主義，翻轉反猶主義，翻轉中共介入的行動，卻是完全符合川普讓美國再次偉大的政策基調。

哈佛與川普之間的齟齬並非始於今日。早在2020年疫情期間，川普政府曾以防疫為名，宣布若大學僅提供線上課程，國際學生不得留美。此一政策引發哈佛與麻省理工學院聯手提告，最終政府被迫撤回命令，但這場衝突背後，其實暴露出川普對「國際化」與「學術自由」的本質懷疑，並將其視為美國衰落的原因之一。

然而，高等教育正是美國維持全球領先地位的根本資產。來自全球各地、特別是中國與印度的國際學生，長期在美國大學中扮演不可或缺的角色。他們不僅繳交高額學費，更在科研、工程與創新領域貢獻巨大。根據統計，在STEM(科學、科技、工程與數學)博士班學生中，外籍學生占比高達五成以上，而這些人正是推動美國科技產業前進的骨幹力量。

輝達執行長黃仁勳就說過，中國的AI研究人員是世界上最優秀的一群，全球有一半AI研究者都是中國人，美國是無法阻止中國推進AI發展的。要讓美國不在中國市場競爭的想法，完全不合理。川普政府無視於中國和印度留學生在其間扮演的關鍵力量，拒斥這些智慧腦力為美國所用，其實不符合美國利益。

川普若將頂尖大學視為「敵人」，並試圖透過政策手段壓制其自主性與多元性，後果將不只是政治上的對立，更將削弱美國在全球的人才競爭力。哈佛的研究實力、學術網絡與全球聲望，不可能在排外氛圍中繼續維持。當國際學生感受到敵意，企業在招聘外籍畢業生面臨障礙，美國失去的不只是外來人才，更是下一個矽谷、下一個愛因斯坦。

事實上，川普在任內所推動的移民與教育政策，已讓美國的「人才吸引力」明顯下滑。根據多項調查，愈來愈多亞洲學生選擇赴英國、加拿大或澳洲升學。港澳等許多大學也等著要搶哈佛的轉學生，這些國家以更穩定的政策與開放的態度，接收原本會來美國的菁英。換句話說，川普口中的「保護美國」，實際上正在削弱美國的未來。