川普有無權力「改造」大學校園？

川普 總統施政爭議之一，是把政治的手伸進大學校園。他用停撥聯邦經費要挾，要求長春藤盟校哈佛、哥大、普林斯頓等大學停止學生反猶太 的示威，川普想改造校園灌輸學生自由派思想，停止DEI(多元、平等和包容)政策，結果引發哈佛為首的大學反彈。哈佛校長用公開信拒絕妥協，認為哈佛不會在資金壓力下犧牲長期堅持的價值，引發學界廣泛共鳴，川普則威脅將撤銷哈佛免稅待遇，爭議還在延燒中。

政治力量能否介入校園，是所有民主國家面對的議題。美國立國200多年來，不能說政治力完全未介入校園，譬如1970年代反越戰、近年#MeToo反性侵和反性別霸凌運動，都在校園風行，這是大學與社會聯結，知識菁英帶動社會運動常見現象。但政府公然介入，用停撥經費威脅，想改變校園意識形態偏好，行徑有如獨裁專制國家。

大學校園自由化，學術和教學獨立，公認是自由主義的支柱和精神。大學教授和學生也有自由派、保守派之分，思想多元，只有隨其自然發展，任由兩派思辯，人類文明和思想也得到進化提升，這是大學校園自主的精髓。

川普意圖將大學轉化為意識形態淨化場，將自由派清除出場，完全著眼大學調教出的自由派學生人數超出保守派，他想藉反恐、反極端等名義，扭轉大學200多年來獨立自主教學，被批評為限制言論、扼殺自由思想，是對學術自由的強壓。

很難否認，美國有些自由派思想發展走過頭，走向極端，譬如倡導變性或自我性別認同自由化，男人只要自認是女人，就允許進入女性洗手間，或大學宿舍男女共用一室等，都違反人類逾千年的價值觀，應否矯正可討論。但川普以大學容忍反猶行為為由，要停止對大學經費補助，和共產國家壓制校園言論有何區別？

有人認為，哈佛敢拒絕川普，不是象牙塔姿態，而是對國家精神的護持。哈佛校長在公開信中表示，哈佛不會在資金壓力下犧牲其長期堅持的價值。在民主黨潰敗、輿論對川普縱容，美國一面倒屈從川普後，仍有一群人堅守知識、尊重差異、捍衛自由的表現，也在捍衛西方自由主義精神。

哈佛打響第一槍後，常春藤多所名校響應，這是美國一邊戴紅帽高喊「美國再度偉大」的政客，和堅守自由傳統學術守護者之間的較量，前者掌控國家機器，後者卻掌控國家靈魂，這不單是學校為財政爭執，而是知識與權力、文明與情緒之間的價值對抗。

川普上任迄今對大學開刀，至少60所大學被警告，必須改變容許反猶太和追求DEI政策做法，否則面臨聯邦經費停撥。哥倫比亞大學同意了，成立校園警察隊驅逐示威學生，因此重獲4億元聯邦資金，但校長也宣布辭職。

川普想廢除教育部 ，讓教育回歸家庭或各州管轄，是鬆綁的自由派理念，但對各公私立大學教學自由化，卻以停止聯邦撥款或廢除免稅身分要挾，與廢教育部的主張思維和邏輯都有矛盾。難道大學要灌輸保守理念，淪為黨員培養溫床，所有教學都政治正確，才符合讓美國再度偉大？

川普只想討好保守派選民，許多政策具反現代性、反多元、反國際合作色彩，想透過封閉和敵意為共和黨長期執政奠基，以為這樣可找回美國的榮耀。但美國左右兩種意識形態競爭就像車之兩輪，兩黨輪流執政也在考驗不同路線孰優孰劣，是民主制度和現代文明能進化的基石和動力，偏左偏右都不可取。

有人認為川普在推動「美式文革」，利用民粹，學毛澤東鬥黨內外對手、鬥媒體、鬥學界，要打倒一切反動派。關稅戰後，不滿川普的民眾愈來愈多，把政治力伸入校園，只會讓自己灰頭土臉，被訕笑詬病。美國各大學如輕易投降，美國就無法成就今天的偉大；美國自由精神和校園，從來都不屬於憤怒和極端的政客。