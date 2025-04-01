中共侵台備戰 賴政府倚美有隱憂

川普 總統上台後，國際情勢逆轉，美台聯手對抗中國態勢升高。台灣賴清德 總統宣布，將中國定位為「境外敵對勢力」，並發表17條反制中共 政策，包括恢復軍事審判，清查分化破壞顛覆活動，台灣近日遣返三名「宣傳武統」的大陸配偶，全球華人關注。台灣漢光演習首度模擬「2027年中國攻台」，國際媒體、海外華人圈充斥台海即將開戰聲音，台灣民眾防範意識卻普遍低落，台灣安全確實有隱憂。

「戰爭迫在眉睫，近在咫尺」是假象或真實危機，一直有爭議。川普政府近期在日本、菲律賓和關島都部署更多戰機戰艦和軍隊，閣員嗆中共聲音高漲；日本政府首度披露沖繩有遷移12萬平民計畫以因應台海開戰。共軍機艦擾台數量和頻率增加，台灣公布戰機攜雄三空對艦「航艦殺手」導彈影片，美國首批新型F-16V戰機出廠交付，台灣國防部副部長柏鴻輝來美接收，2026年台灣將擁206架F-16新型戰機，規模東亞最大，東亞火藥庫各方積極備戰，令人不安。

台灣在美方施壓下大幅提高軍費，從目前占GDP 2.45%，美方希望逐步提高到10%。藍營借取烏克蘭教訓頻喊促進和平交流，兩岸避戰，綠營卻指為「舔共」，認為中共不會改變併吞台灣野心，只有對抗到底。中共黨媒武統聲音高漲、磨刀霍霍，彷彿開戰只是時間問題，美軍高層頻有2027年或2035年開戰之說，境外看台灣危險，台灣民眾卻老神在在，並不慌張。

不少學者斷言，至少川普在位這四年，2029年前中共不敢動武，大陸戰狼言論高漲只是習當局為轉移焦點，掩蓋經濟衰退、治理混亂，想靠武統團結內部維護政權穩定的伎倆，中共目前不具備大規模渡海作戰能力，更無信心和實力對抗台美日聯手維護台海現狀，武統是假議題。

很多觀察指中共可能全面封鎖台灣，窒息台灣進出口貿易，比開戰風險低。台灣70%糧食、99%石油天然氣靠進口，如被封鎖只能撐一個月，中共嚴限商船進出台灣，就可癱瘓台灣糧食能源，經濟民心大亂，可不戰而逼台灣投降。這種假設雖點出台灣弱點和危機，卻忽略美國聯手國際干預的可能性，豈容中共將台海國際航道視為內海，更何況軍艦檢查進出口商船、辨識國籍和干擾航運，連美軍對付伊朗、北韓或委內瑞拉都做不到，何況共軍？

台灣趨獨聲浪高漲，也反映深層危機。三軍常備兵員不到20萬，雖有230萬後備軍人，精壯兵力僅約77萬，強制役期本來二至三年，陳水扁、馬英九執政陸續縮減，改成只須服役四個月，軍人被譏為「草莓兵」，訓練不足、戰力被質疑。

民進黨前後執政已17年，既高喊台獨又怕民眾怪罪，蔡英文2022年底宣布義務役從2024年起恢復為一年，還百般向民眾「解釋」指這是困難決定，淡化台海開戰風險；藍營被譏為舔共，綠營挑釁北京卻倚重美日保護，藍綠無法齊心保台，是台灣另一危機。

民調街訪民眾，主張「中共動武就投降」比率不小，統獨之爭把台灣民眾帶向只求偏安、不想對抗侵略，或只打嘴砲對抗中共的阿Q式台獨，更多人相信兩岸打不起來，缺乏抵抗武統決心。

川普逼台積電來美投資，先進製程移植美國，深思動機令人不寒而慄。賴清德政府全力配合美國，遣返涉及宣傳武統的陸配，清查島內共諜雖屬必要，完全押注美國的風險也顯而易見。網傳習近平權力不穩、負責對台作戰的中央軍委副主席何衛東落馬，但也有傳聞指何隱身策畫武力攻台作戰，台灣成下一個烏克蘭的風險升高。

台灣研發導彈、自製潛艦，發展不對稱戰力威嚇，能否「決戰境外」，在中共渡海搶灘前就給予痛擊，攸關勝敗。台灣無法在美中之間平衡，賴政府爭取和平的時機消逝中，如今只能跟隨美國硬槓中共，禍福難料。